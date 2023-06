Στόκτον Ρας: «Αυτό που με ανησυχεί είναι αυτό που θα με εμποδίσει να φτάσω στην επιφάνεια» δήλωνε ο ιδιοκτήτης του Titan 

Προφητική δήλωση; Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας υποβρύχιων ταξιδίων OceanGate, Στόκτον Ρας, ένας από τους πέντε παγιδευμένους επιβάτες του υποβρύχιου Titan μίλησε σε περυσινή συνέντευξή για τους φόβους του σχετικά με το περιπετειώδες ταξίδι στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, αλλά τελικά επέμεινε ότι η αποστολή του ήταν ασφαλής.



«Ξέρεις, υπάρχει ένα όριο. Ξέρεις, κάποια στιγμή, η ασφάλεια είναι σκέτο χάσιμο χρόνου. Θέλω να πω, αν θέλεις απλώς να είσαι ασφαλής, μην σηκώνεσαι από το κρεβάτι», δήλωνε για τη φιλοσοφία του.



«Μην μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου. Μην κάνεις τίποτα. Κάποια στιγμή, θα πάρεις κάποιο ρίσκο, και είναι πραγματικά ζήτημα κινδύνου/ανταμοιβής. Νομίζω ότι μπορώ να το κάνω με την ίδια ασφάλεια παραβιάζοντας τους κανόνες», ισχυρίστηκε δε ο Ρας στο CBS News.

Όταν ρωτήθηκε για τι ανησυχούσε περισσότερο ανέφερε την αδυναμία να επιστρέψει στην επιφάνεια. «Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι πράγματα που θα με εμποδίσουν να βγω στην επιφάνεια», είπε.

«Προεξοχές, δίχτυα ψαριών, κίνδυνος να κολλήσουμε…. Είναι αρκετά ξεκάθαρο - αν πρόκειται για προεξοχή, μην πάτε κάτω από αυτή. Εάν υπάρχει δίχτυ, μην το πλησιάζετε. Έτσι, μπορείτε να τα αποφύγετε εάν είστε απλώς αργοί και σταθεροί».



Δήλωσε επίσης ότι στόχος ήταν η τεχνολογία και ο σχεδιασμός του υποβρυχίου να ήταν απλοϊκός, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός λευκού χειριστηρίου κονσόλας παιχνιδιών Xbox για την κατεύθυνσή του. «Λειτουργούμε όλο αυτό (το Titan) με το χειριστήριο παιχνιδιών», είπε. «Θα πρέπει να είναι σαν ασανσέρ, δεν πρέπει να χρειάζεται πολλή επιδεξιότητα».

Footage from inside the "Titan" submarine that went missing with 5 tourists viewing the Titanic. pic.twitter.com/KbqNccAs5o