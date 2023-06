Έκρηξη και πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Ρουμανία - Πληροφορίες για τραυματίες (Βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη στο διυλιστήριο Petromida, στη περιοχή Năvodari της Ρουμανίας, κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τη Μονάδα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το Reuters.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο σημείο.

Ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να αναδύεται από το διυλιστήριο.

BREAKING - Explosion and fire reported at Romania's Black Sea oil refinery pic.twitter.com/I4Y9f7c3Tb

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Just wandering along #navodari beach with the fam and then boom #petromidia #explosion #rompetrol pic.twitter.com/MOljc82CN1