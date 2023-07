Στο Τόκιο ο υψηλότερος ουρανοξύστης της χώρας - Έχει ύψος 330 μέτρα - Φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε η ανέγερση του υψηλότερου ουρανοξύστη στην Ιαπωνία, ο οποίος θα ανοίξει επισήμως τις πύλες του το φθινόπωρο, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία Mori Building Co. Ltd.

Ο ύψους 330 μ. Azabudai Hills Mori JP Tower δεσπόζει στο κέντρο του Τόκιο, καταρρίπτοντας κατά 30 μέτρα το ρεκόρ που κατείχε ο ουρανοξύστης Abeno Harukas στην Οσάκα.

Έχει 64 ορόφους και πέντε υπόγεια επίπεδα. Στους τελευταίους ορόφους έχουν κατασκευαστεί πολυτελείς κατοικίες, ενώ ο νέος ουρανοξύστης θα στεγάσει επίσης τη Βρετανική Σχολή του Τόκιο, ένα ιατρικό ίδρυμα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου Κέιο, γραφεία εταιριών, καταστήματα και εστιατόρια.

Το ρεκόρ του Azabudai Hills Mori JP Tower αναμένεται να καταρριφθεί το 2027, όταν υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί η ανέγερση του ουρανοξύστη που κατασκευάζει η εταιρία Mitsubishi Estate Co. Ltd. κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο.

Hmmm... after careful consideration the new Azabudai Hills Mori JP Tower building in Japan with a view towards Tokyo Tower. I bet the view will look amazing at night. pic.twitter.com/umuJ7WiYtJ