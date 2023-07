Δυτική Όχθη: 10 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις αιματηρές συγκρούσεις στη Τζενίν – Ισραήλ: Πιθανή επέκταση της επιχείρησης

Νετανιάχου: "Το Ισραήλ βάζει τέλος στην τρομοκρατία της Τζενίν" - Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: "Η επιχείρηση θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα μέρη της Δυτικής Όχθης"

Τουλάχιστον 10 νεκροί Παλαιστίνιοι, και 50 τραυματίες, οι 10 σοβαρά, είναι ο νεότερος απολογισμός από τις αιματηρές συγκρούσεις στη Δυτική Όχθη μετά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Τζενίν που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Είκοσι Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις



«Η επιχείρηση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Δυτικής Όχθης» ξεκαθάρισε δε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. Η επέκταση της στρατιωτικής επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει νέα έξαρση βίας.

Βίντεο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για την Τζενίν:



Το Ισραήλ «βάζει τέλος» στο ασφαλές καταφύγιο του τρόμου που είχε γίνει η πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη, δήλωσε από πλευράς του ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.



«Οι δυνάμεις μας μπήκαν στην Τζενίν για να αντιμετωπίσουν τους τρομοκράτες - εξολοθρεύουν τρομοκράτες, συλλαμβάνουν καταζητούμενα άτομα, καταστρέφουν κέντρα διοίκησης και κατάσχουν σημαντική ποσότητα όπλων. Κάνουν επίσης κάτι άλλο - καταστρέφουν εργαστήρια σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα», συνέχισε ο Νετανιάχου.

«Εργαστήρια στα οποία δημιουργούνταν εκρηκτικά. Εκρηκτικά που προορίζονταν για σφαγή και δολοφονία Ισραηλινών αμάχων» συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.



Η ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, οι εκπρόσωποι της οποίας καταδίκασαν σθεναρά την ισραηλινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση, πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση στη Ραμάλα το βράδυ της Δευτέρας για να συζητήσουν τρόπους αντίδρασης στα γεγονότα στη Τζενίν.



Σε δήλωση πριν από τη συνάντηση, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς επανέλαβε την έκκλησή του για παροχή διεθνούς προστασίας στους Παλαιστίνιους. Ζήτησε επίσης την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας την «τρομοκρατική επίθεση» κατά της Τζενίν.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για όσο διάστημα χρειαστεί» για να «σπάσει τη νοοτροπία» ότι η Τζενίν είναι «ένα ασφαλές καταφύγιο για τους τρομοκράτες», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.



Ο αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ τόνισε στο BBC ότι «υπήρξε συναίνεση στην ηγεσία μας ότι αυτή είναι μια πολύ αναγκαία επιχείρηση» που θα μπορούσε να διαρκέσει μέρες.



«Είμαστε στο μέσον αυτής της επιχείρησης. Δεν είμαστε εκεί για να κρατήσουμε έδαφος ή να μείνουμε εκεί, είμαστε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένους στόχους στον καταυλισμό. Έτσι μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ίσως μια ή δύο ημέρες, όσο χρειάζεται, για να σπάσει η νοοτροπία ότι αυτό το μέρος είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τους τρομοκράτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Israel has launched what’s thought to be its biggest military incursion into Jenin in the occupied West Bank for around 20 years.



Several Palestinians were killed as Israeli forces attacked from the air and sent in ground forces ⬇️ pic.twitter.com/mk6MBHzn58 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 3, 2023



Ερωτηθείς γιατί ξεκίνησε η επιχείρηση στον προσφυγικό καταυλισμό τώρα, επεσήμανε την «υπερβολική κλίμακα των επιθέσεων» εναντίον Ισραηλινών από άτομα που δρουν εντός της Τζενίν.

Διευκρίνισε ότι η αποστολή του Ισραήλ θα επικεντρωθεί μόνο στην Τζενίν και ότι όποιοι παραδίδονταν, οι ισραηλινοί στρατιώτες θα τους συλλάμβαναν.

«Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους πυροβολούν εναντίον μας», απάντησε, όταν ρωτήθηκε για τα αναφερόμενα θύματα, εκ των οποίων τα οχτώ έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Σταγιέχ δήλωσε ότι «ο ηρωικός καταυλισμός της Τζενίν αμύνεται στην κατοχή και στις εισβολές της».



Από πλευράς τη, η Χαμάς προειδοποίησε ότι είναι «έτοιμη να επέμβει»



Eάν το Ισραήλ «το πάει πολύ μακριά» και «επιμείνει στην επιθετικότητά του» στη Τζενίν, θα επέμβουμε δήλωσε εκπρόσωπος της μαχητικής οργάνωσης στη Γάζα. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς κάλεσε τους νέους στη Δυτική Όχθη να συμμετάσχουν στις μάχες.

Jenin Invasion |



It seems that the trees are also terrorists and deserve to be destroyed in Jenin according to the Israeli occupation pic.twitter.com/VJqObiUtvS — Younis | يونس (@ytirawi) July 3, 2023

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

"Είδαμε τις αναφορές και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση", δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

"Υποστηρίζουμε την ασφάλεια του Ισραήλ και το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον λαό του από τη Χαμάς, τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις".

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 24 ώρες για να ολοκληρώσει την επιχείρηση που άρχισε στην πόλη Τζενίν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δήλωσε αξιωματούχος που ενημέρωσε για τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Ο στρατός έχει αρνηθεί έως τώρα να πει πόσο θα διαρκέσει η επιχείρηση αναφέροντας μόνο ότι μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα και ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν εκεί για όσο καιρό χρειαστεί.

Look at the havoc Israel is wreaking in Jenin: pic.twitter.com/4EvQq78ypI — Bint (@PalBint) July 3, 2023

Πηγή: skai.gr

