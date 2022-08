Στο Μπαλουκλή την ερχόμενη εβδομάδα ο Ελπιδοφόρος- «Θα συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε»

"Η Εκκλησία μας συγκλονίζεται από την καταστροφή που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Μπαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη" δήλωσε μέσω ανάρτηση του στο twitter ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Όπως ανέφερε ο Ελπιδοφόρος τόσο η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής όσο και η Ομογένεια γενικότερα θα συμβάλει με όποιον τρόπο μπορεί στην αποκατάσταση των υλικών ζημιών.

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, τόνισε πως θα επισκεφθεί το Μπαλουκλή την επόμενη εβδομάδα.

Our Church is shaken by the catastrophe caused by the devastating fire to the Balıklı Greek Hospital in Istanbul. @GOARCH and our Omogeneia will contribute in any way we can to mitigate the material damages. I will visit Balıklı next week: https://t.co/bB4JDWirsb pic.twitter.com/ZvrVcFQxkf