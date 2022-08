Έλληνας από την Ταϊβάν στον ΣΚΑΪ: Ανησυχώ, δεν πανικοβάλλομαι - Ενημερωνόμαστε για καταφύγια

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις τελευταίες ώρες, τα 23 εκατομμύρια των κατοίκων της Ταιβάν την κλιμάκωση των στρατιωτικών κινήσεων από την Κίνα. Ανάμεσα τους και ο καθηγητής Αγγλικών Χρήστος Σαραντίδης που ζει και εργάζεται στο νησί από το 2008.

«Οι οχυρώσεις πάντα υπάρχουν. Έχουν σταλεί email από την κυβέρνηση προς του πολίτες το που να πρέπει να πάμε άμα χρειαστεί κάτι. Υπάρχει ενημέρωση και οργάνωση πάρα πολύ μεγάλη προς αυτό το θέμα, οπότε ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στις αρχές το τι πρέπει να κάνει άμα χρειαστεί» τόνισε ο κ. Σαραντίδης στον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ Σωτήρη Μπαρσάκη.

«Φόβος δεν υπάρχει, από την άποψη ότι είμαστε υπό απειλή, θανάσιμη απειλή, ότι θα γίνει κάποια σύρραξη τώρα. Δεν υπάρχει πανικός στους δρόμους» διευκρίνισε.

«Οι παραβιάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν όχι του εναέριου χώρου της Ταϊβάν, αλλά του εναέριου χώρου αναγνώρισης απειλών μέχρι στιγμής. Βέβαια ο αριθμός αυτών των παραβιάσεων συνεχίζει και αυξάνεται το οποίος είναι ανησυχητικό από μόνο του» σημείωσε.

«Βλέπουμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά, ως πατέρας ανησυχώ, αλλά δεν πανικοβάλλομαι. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα γίνει η άσκηση αυτή, θα κρατήσει τέσσερις μέρες και θα πάψει, απλά δίνουν το σήμα οι Κινέζοι ότι είναι έτοιμοι να επιβάλουν ένα αποκλεισμό άμα χρειαστεί στο μέλλον ως απειλή» τόνισε.

Για την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι ο κ. Σαραντίδης ανέφερε ότι «ήρθε, την υποδέχθηκε η κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, πολύ θετικά. Αλλάξανε τα χρώματα στον ουρανοξύστη με την αμερικάνικη σημαία, δείξανε τον ενθουσιασμό τους, υπάρχει η άποψη ότι άμα γίνει κάτι, άμα γίνει θερμή σύγκρουση η Αμερική θα έρθει προς την υποστήριξη της Ταϊβάν και αυτό είναι το μεγαλύτερο ένστικτο του κόσμου εδώ πέρα, ότι άμα γίνει κάτι δεν είμαστε μόνοι, θα μας στηρίξουν».

Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ταϊβάν, λόγω των ασκήσεων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων με πραγματικά πυρά σε έξι ζώνες γύρω από τη νήσο, αλλά και τις σκληρές δηλώσεις του Πεκίνου.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν δηλώνουν έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πιθανή εισβολή από την Κίνα.

Στα πλάνα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας εμφανίζονται άρματα μάχης M60A3 TTS του Στρατού της Ταϊβάν σε δρόμους της πρωτεύουσας Ταϊπέι.



Following to the provocative exercise of China Armed Forces, Taiwanese Armed Forces have been put on high alert. They are ready to confront any possible invasion of #China. This video shows M60A3 TTS main battle tanks of #Taiwan Army in streets of #Taipei. pic.twitter.com/A89qbRS5M1