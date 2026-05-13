Με τη γκρι φόρμα του Μαδούρο εμφανίστηκε στο Air Force One ο Ρούμπιο

Viral έχει γίνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One με την ίδια φόρμα Nike που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο υπουργός Ρούμπιο κάνει θραύση με τη φόρμα Nike Tech “Venezuela” στο Air Force One!» έγραψε στην πλατφόρμα X ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ. Στην ανάρτησή του δημοσίευσε τη φωτογραφία του Ρούμπιο να φορά το γνωστό γκρι σετ, ταξιδεύοντας προς την Κίνα.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Η φωτογραφία από τη σύλληψη του Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, στην οποία φορούσε τη συγκεκριμένη φόρμα της Nike, είχε προκαλέσει τέτοια αίσθηση που το σετ έγινε sold out.

Η κίνηση αυτή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι τον αποθέωσαν για το χιούμορ του. Ένας χρήστης, μάλιστα, σχολίασε καυστικά πως ο «πρόεδρος Μαδούρο δεν συνδύασε Adidas (παπούτσια) με Nike. Πόντος για τον Μαδούρο».

Το ποιος τη φόρεσε καλύτερα είναι το νέο debate στα social media.

Πηγή: skai.gr

