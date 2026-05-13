Με τη γκρι φόρμα του Μαδούρο εμφανίστηκε στο Air Force One ο Ρούμπιο

Η εικόνα του Αμερικανού επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες - Ποιος τη φόρεσε καλύτερα; 

Viral έχει γίνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One με την ίδια φόρμα Nike που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά τη σύλληψή του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο υπουργός Ρούμπιο κάνει θραύση με τη φόρμα Nike Tech “Venezuela” στο Air Force One!» έγραψε στην πλατφόρμα X ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ. Στην ανάρτησή του δημοσίευσε τη φωτογραφία του Ρούμπιο να φορά το γνωστό γκρι σετ, ταξιδεύοντας προς την Κίνα.

Η φωτογραφία από τη σύλληψη του Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, στην οποία φορούσε τη συγκεκριμένη φόρμα της Nike, είχε προκαλέσει τέτοια αίσθηση που το σετ έγινε sold out.

Η κίνηση αυτή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες αναρωτήθηκαν αν η εικόνα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι τον αποθέωσαν για το χιούμορ του. Ένας χρήστης, μάλιστα, σχολίασε καυστικά πως ο «πρόεδρος Μαδούρο δεν συνδύασε Adidas (παπούτσια) με Nike. Πόντος για τον Μαδούρο».

Το ποιος τη φόρεσε καλύτερα είναι το νέο debate στα social media. 

