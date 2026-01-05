Η σύλληψη του Μαδούρο και η γκρι φόρμα που έγινε sold out

Η στιγμή ήταν ιστορική. Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ πάνω από το Καράκας, η επιχείρηση «Absolute Resolve» σε πλήρη εξέλιξη, και ο Νικολάς Μαδούρο να πιάνεται –κυριολεκτικά– στον ύπνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή, η σύλληψη έγινε, και ο Μαδούρο βρέθηκε δέσμιος με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, την ώρα που οι αναλυτές μιλούσαν για τη νέα τάξη πραγμάτων στη Λατινική Αμερική, το διαδίκτυο είχε άλλες προτεραιότητες. Δεν στάθηκε στα γεωπολιτικά μηνύματα. Δεν στάθηκε καν στη σύλληψη. Στάθηκε σε μια... φόρμα.

Η πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο μέσα από το αμερικανικό σκάφος, φορώντας μια γκρίζα αθλητική φόρμα, προκάλεσε φρενίτιδα. Το "Maduro style" έγινε trend, η φόρμα εξαφανίστηκε από τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσα σε λίγες ώρες και η ειρωνεία ενός αντι-καπιταλιστή ηγέτη που συλλαμβάνεται φορώντας το απόλυτο σύμβολο του αμερικανικού athleisure δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η ταχύτητα ήταν εντυπωσιακή. Οι αναζητήσεις για το Nike Tech Fleece εκτοξεύτηκαν. Screenshots πλημμύρισαν τις πλατφόρμες. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα έμειναν χωρίς απόθεμα. Αυτό που κανονικά θα ήταν υποσημείωση, έγινε τίτλος. Μια εικόνα αρκούσε για να μετατοπίσει τη συζήτηση στα social media από τη γεωπολιτική στη μόδα.

Η εικόνα που ταξίδεψε έδειχνε τον Μαδούρο δεμένο, φορώντας τη γκρι φόρμα. Κάτι καθημερινό. Σχεδόν οικείο. Η εξουσία έμοιαζε ξαφνικά μικρότερη, τυλιγμένη σε αθλητική φόρμα. Μια σύνθετη διεθνής ιστορία μετατράπηκε σε ένα οπτικό στιγμιότυπο. Κοινό. Αναγνωρίσιμο.

Κατά πώς φαίνεται, έτσι λειτουργεί πλέον η προσοχή στα social media. Τα μεγάλα γεγονότα μοιάζουν μακρινά. Τα ρούχα, κοντινά. Μια φόρμα είναι κάτι που αναγνωρίζεις, φοράς, και μπορείς να αγοράσεις. Μετατρέπει μια σύνθετη διεθνή ιστορία σε κοινό, οπτικό στιγμιότυπο.

Η Nike δεν έκανε τίποτα. Καμία καμπάνια. Καμία δήλωση. Κι όμως, το brand βρέθηκε στο επίκεντρο. Το sold out έγινε από μόνο του. Τα memes έκαναν το marketing. Τα αστεία κουβάλησαν το μήνυμα. Η περιέργεια ολοκλήρωσε τη δουλειά.

Η πολιτική έκανε... τη σύλληψη. Το ίντερνετ έκανε τη φόρμα icon.

Νέα πυρά από τον Αντώνη

Η στιγμή που η γεωπολιτική μετατρέπεται σε ποπ κουλτούρα είναι εντυπωσιακή, όμως πίσω από το viral φαινόμενο της γκρίζας φόρμας του Νικολάς Μαδούρο, κρύβεται μια σκληρή συζήτηση για τις αρχές που διέπουν τον κόσμο μας. Μια συζήτηση που, στην Ελλάδα, πήρε τη μορφή... μετώπου.

Με αφορμή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε –όχι τυχαία– στο ζήτημα των αρχών του διεθνούς δικαίου, στέλνοντας μήνυμα με σαφείς αποδέκτες.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά, ούτε «κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση», υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για θεμέλιο της εξωτερικής πολιτικής και όχι για εργαλείο ευκαιριακών ερμηνειών.

Η αναφορά, ωστόσο, δεν έμεινε στη Λατινική Αμερική.

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση με τα εθνικά ζητήματα, κάνοντας ειδική μνεία στην Κύπρο, αλλά και στις απειλές που –όπως σημείωσε– αφορούν τα νησιά, τη Θράκη και συνολικά την εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Μια υπενθύμιση που στο εσωτερικό της ΝΔ διαβάστηκε ως έμμεση κριτική στην κυβερνητική γραμμή περί «σωστού χρόνου» και προτεραιοτήτων στη διεθνή σκηνή.

Στο παρασκήνιο, πάντως, η παρέμβαση Σαμαρά δεν πέρασε απαρατήρητη.

Περισσότερο από σχόλιο για τη Βενεζουέλα, εκλήφθηκε ως υπενθύμιση μιας πιο «σκληρής» ανάγνωσης του διεθνούς δικαίου – με το βλέμμα στραμμένο όχι τόσο στη Νότια Αμερική, όσο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από το «καμάκι» στο καμάκι της ΑΑΔΕ

Κι από τις υψηλές σφαίρες της διπλωματίας, προσγειωνόμαστε στην ψηφιακή μας καθημερινότητα. Εκεί που τα TikTok έδιναν και έπαιρναν και τα «σεμινάρια φλερτ» διαφημίζονταν με φίλτρα και hashtags, κάποιοι άλλοι έκαναν scroll με διαφορετικό σκοπό.

Η ΑΑΔΕ, που τελευταία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δραστηριότητα διαφόρων «γκουρού» των social media, φαίνεται πως έβαλε στο στόχαστρο γνωστό πρόσωπο της πλατφόρμας.

Η έρευνα ξεκίνησε από το TikTok και κατέληξε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική εκδήλωση επί πληρωμή, με εντυπωσιακή συμμετοχή. Μόνο που, ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, κάθονταν και στελέχη της ΑΑΔΕ – διακριτικά, αθόρυβα και απολύτως... καταρτισμένα.

Η συνέχεια ήταν λιγότερο θεαματική για τον διοργανωτή. Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος αποκάλυψε ότι αποδείξεις δεν εκδόθηκαν ούτε για δείγμα. Το πρόστιμο έπεσε άμεσα και χωρίς φίλτρα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο φορολογικός έλεγχος άνοιξε και σε βάθος χρόνου. Πενταετία, ψηφιακά εργαλεία, διασταυρώσεις από προσωπική ιστοσελίδα, stories, posts και online δραστηριότητες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν «μαύρα» έσοδα που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, ποσό διόλου αμελητέο για κάποιον που δίδασκε… καμάκι.

Στην πιάτσα, πάντως, λένε ότι το μήνυμα είναι σαφές: η εποχή που τα social media θεωρούνταν φορολογικό ξέφραγο αμπέλι τελειώνει. Και όπως αποδεικνύεται, άλλο να κάνεις viral ένα βίντεο και άλλο να περνάς κάτω από το ραντάρ της ΑΑΔΕ.

Το τέλος του ΕΝΦΙΑ για την περιφέρεια

Από τότε που μπήκε στη ζωή μας ο ΕΝΦΙΑ, αποτελεί τον μόνιμο πονοκέφαλο —για να μην πω τον εφιάλτη— εκατομμυρίων νοικοκυριών. Φέτος, όμως, η "ασπιρίνη" έρχεται από την περιφέρεια. Χιλιάδες ιδιοκτήτες θα δουν τον φόρο τους να κόβεται στη μέση, ενώ από το 2027... το κοντέρ θα γράψει μηδέν.

Το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο ακίνητα σε χωριά μέχρι χίλιους πεντακόσιους κατοίκους, ενώ στην παραμεθόριο το όριο ανεβαίνει στους χίλιους επτακόσιους.

Μια κίνηση που ίσως δώσει ζωή στα "ξεχασμένα" χωριά μας, εκεί που η ησυχία είναι δωρεάν, αλλά η στέγη πλέον θα είναι και αφορολόγητη.

Σ’ αγαπώ για το στεγαστικό σου

Βέβαια, το να έχεις σπίτι στο χωριό είναι καλό, αλλά τι γίνεται όταν θες να αγοράσεις σπίτι στην πόλη; Εκεί η κατάσταση ξεφεύγει από την οικονομία και περνάει... στην κοινωνιολογία. Με τις τιμές των ακινήτων να έχουν απογειωθεί, οι Ευρωπαίοι ανακάλυψαν ένα νέο είδος ρομαντισμού: το "στεγαστικό φλερτ".

Προσέξτε το νούμερο: το 26% των Ευρωπαίων που ψάχνουν για σπίτι, παραδέχονται ότι κάνουν σχέση μόνο και μόνο για να μοιραστούν το κόστος και να αυξήσουν τις πιθανότητες για ένα δάνειο.

Ξεχάστε τα "κοινά ενδιαφέροντα" και τα "όμορφα μάτια". Το νέο αφροδισιακό είναι το καλό πιστωτικό σκορ και μια προκαταβολή στην τράπεζα.

Τι άλλο θα σκεφτεί ο άνθρωπος για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του...

Η "χρυσή" Κριστίν Λαγκάρντ

Κι ενώ εμείς μετράμε τα τετραγωνικά και το 26% των Ευρωπαίων μετράει... το ενοίκιο του συντρόφου του, υπάρχει μια κυρία στη Φρανκφούρτη που μάλλον δεν χρειάζεται να κάνει Tinder για να πάρει στεγαστικό. Η Κριστίν Λαγκάρντ παραμένει η πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έναν μισθό που προκαλεί ίλιγγο.

Μισό εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο —δηλαδή 20% περισσότερα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν. Αν όμως βουτήξουμε στις λεπτομέρειες των Financial Times, το νούμερο ζαλίζει περισσότερο: προσθέστε 135.000 ευρώ για παροχές όπως η στέγαση —ναι, έχει και επίδομα στέγασης!— και άλλες 125.000 από τη θέση της στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

Στον αντίποδα, ο "φτωχός συγγενής" της υπόθεσης φαίνεται να είναι ο Τζερόμ Πάουελ της αμερικανικής FED. Λαμβάνει λιγότερα από 200.000 δολάρια, κι έχει κι από πάνω τον Ντόναλντ Τραμπ να του "τραβάει το αυτί" καθημερινά στο Truth Social.

Όπως λένε και στην πιάτσα... ο Πάουελ δουλεύει για πενταροδεκάρες, τη στιγμή που η Λαγκάρντ απολαμβάνει το "ευρωπαϊκό όνειρο" στην πιο premium εκδοχή του.

