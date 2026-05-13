Η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών δεν αποτελεί «ούτε στο ελάχιστο» κίνητρο για τον Ντόναλντ Τραμπ -όπως δήλωσε ο ίδιος- προκειμένου να συνάψει συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τη νέα έκθεση που δείχνει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και έφθασε σε υψηλό τριετίας.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για το κρίσιμο ταξίδι του στην Κίνα, σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών τον παρακινεί να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ούτε στο ελάχιστο».

«Το μόνο που έχει σημασία όταν μιλάω για το Ιράν είναι ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», συνέχισε ο Τραμπ. «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

Η ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, Κάρεν Τράβερς, πίεσε τον Τραμπ να διευκρινίσει αν λαμβάνει υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στους Αμερικανούς. Εκείνος επέμεινε στη θέση του.

«Το σημαντικότερο πράγμα, με μεγάλη διαφορά, είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Τραμπ.

«Τι γίνεται με την πίεση στους Αμερικανούς και τις τιμές αυτή τη στιγμή;» ρώτησε η Τράβερς.

«Κάθε Αμερικανός το καταλαβαίνει», σημείωσε ο Τραμπ. «Καταλαβαίνουν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα βρεθεί σε κίνδυνο, επειδή τυχαίνει να είναι τρελοί», πρόσθεσε.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν γρήγορα στο σχόλιο του Τραμπ. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αναδημοσίευσε βίντεο με τα σχόλια του Τραμπ στο X και συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα: «Το ξέρουμε».

Όταν πιέστηκε σχετικά με την προεκλογική του υπόσχεση το 2024 να μειώσει τον πληθωρισμό, υπό το φως της έκθεσης της Τρίτης που έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Απρίλιο σε σύγκριση με πέρυσι, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι πολιτικές του «λειτουργούν απίστευτα καλά».

Πρόσφατη δημοσκόπηση των ABC News/Washington Post/Ipsos διαπίστωσε ότι περίπου τα 2/3 των Αμερικανών -65%- αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία. Περίπου τα 3/4 των Αμερικανών -76%- αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το κόστος ζωής στις ΗΠΑ, και μόλις περίπου το 1/4 -23%- κρίνει τη διαχείρισή του θετικά.

Σχεδόν αντίστοιχο είναι το ποσοστό -72%- όσων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πληθωρισμό, ποσοστό αυξημένο από το 65% που τον αποδοκίμαζε τον Φεβρουάριο.

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση μίλησαν στο ABC News για την οικονομική πίεση που υφίστανται λόγω της εκτόξευσης των τιμών της βενζίνης.

Έως την Τρίτη, η μέση τιμή για ένα γαλόνι βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 4,50 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινητιστών, αυξημένη περισσότερο από 1,50 δολάριο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα έθεσε στο τραπέζι την ιδέα αναστολής του φόρου στη βενζίνη για να προσφέρει κάποια οικονομική ανακούφιση στους Αμερικανούς, επανέλαβε την Τρίτη την πεποίθησή του ότι οι τιμές θα πέσουν ξανά όταν τελειώσει η σύγκρουση.

«Όταν τελειώσει, θα δείτε τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.