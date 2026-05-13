Την έκρηξη του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκάλεσε ερώτηση μιας δημοσιογράφου για διπλασιασμό του κόστους για την ανέγερση νέας μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

TRUMP: "We have a ballroom that's under budget. It's going up right here. I doubled the size of it because we obviously need that."



REPORTER: "The price has doubled..."



TRUMP: "I doubled the size of it, you dumb person. I doubled the size. You are not a smart person." pic.twitter.com/iC03NPPEye May 12, 2026

Τραμπ: «Έχουμε μια αίθουσα χορού που είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Κτίζεται εδώ ακριβώς. Διπλασίασα το μέγεθός της επειδή προφανώς το χρειαζόμαστε αυτό»

Η δημοσιογράφος: «Η τιμή έχει διπλασιαστεί...»

Τραμπ: «Διπλασίασα το μέγεθός της, χαζέ άνθρωπε... Διπλασίασα το μέγεθος. Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος....»

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται με παρόμοια φρασεολογία σε δημοσιογράφο (κυρίως γυναίκες) επειδή του απευθύνει «ενοχλητική» ερώτηση...

I asked @POTUS how the rising price of his ballroom (nearly x2 original estimate) and reflecting pool makeover (x7 original estimate) are any different than why he wanted to remove Fed Chair Jerome Powell for 30% cost overruns.



Here’s his response: pic.twitter.com/Qpm1VrBK61 — Akayla Gardner (@gardnerakayla) May 12, 2026

Πηγή: skai.gr

