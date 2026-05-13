«Χαζέ άνθρωπε»: Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται σε δημοσιογράφο (κυρίως γυναίκες) επειδή του απευθύνει «ενοχλητική» ερώτηση...

Την έκρηξη του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκάλεσε ερώτηση μιας δημοσιογράφου για διπλασιασμό του κόστους για την ανέγερση νέας μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. 

Τραμπ: «Έχουμε μια αίθουσα χορού που είναι κάτω από τον προϋπολογισμό. Κτίζεται εδώ ακριβώς. Διπλασίασα το μέγεθός της επειδή προφανώς το χρειαζόμαστε αυτό»

Η δημοσιογράφος: «Η τιμή έχει διπλασιαστεί...»

Τραμπ: «Διπλασίασα το μέγεθός της, χαζέ άνθρωπε... Διπλασίασα το μέγεθος. Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος....»

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ  επιτίθεται με παρόμοια φρασεολογία σε δημοσιογράφο (κυρίως γυναίκες) επειδή του απευθύνει «ενοχλητική» ερώτηση...

