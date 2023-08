Στην Κύπρο το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Roosevelt- Δείτε φωτογραφίες

Στη Λάρνακα κατέπλευσε το αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke, USS Roosevelt (DDG 80).

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Κύπρο, Τζούλι Φίσερ, καλωσόρισε το πολεμικό πλοίο στη Λάρνακα, επισημαίνοντας ότι αυτό φέρει το όνομα του Προέδρου Φρανκλίνου Ρούζβελτ και της συζύγου του Ελεονώρας.

Η κα Φίσερ, εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την κοινή επίσκεψη με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και τους Κύπριους εταίρους στο πλοίο, "για να συναντήσουμε'', όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ''τους καταξιωμένους αξιωματικούς και το πλήρωμα και να συζητήσουμε τους κοινούς μας στόχους για προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο".

Welcome to #Larnaca, #USSRoosevelt! This 🇺🇸 Arleigh Burke-class guided-missile destroyer is named for Pres Franklin D. & Eleanor Roosevelt. Great to join @chod_cy & 🇨🇾 partners aboard to meet the accomplished officers and crew & to discuss our shared goals in promoting security… pic.twitter.com/eLf4BtuDr2