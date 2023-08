Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί από ποδοπάτημα σε στάδιο στη Μαδαγασκάρη- Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Μαδαγασκάρη όταν ποδοπατήθηκαν στην είσοδο του εθνικού σταδίου στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του μεγάλου νησιού στον Ινδικό Ωκεανό, Κριστιάν Ντσάι.

#Breaking | At least 12 people die in a stampede at a stadium in Antananarivo, capital of Madagascar - Prime Minister Christian Ntsay



