Ρωσία: Ποινική έρευνα σε βάρος δημοσιογράφου ιντερνετικού μέσου

Οι εισαγγελικές αρχές στην Μόσχα ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα σε βάρος της δημοσιογράφου Άννα Λόικο, του διαδικτυακού ειδησεογραφικού μέσου SOTA, το οποίο έχει συστηματικά εξοργίσει τις αρχές που θεωρούν ότι «δημοσίως δικαιολογεί την τρομοκρατία».

Η Ανακριτική Επιτροπή της Μόσχας, η οποία ασχολείται με σοβαρά αδικήματα, αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι έχει ξεκινήσει μια έρευνα σε βάρος της δημοσιογράφου Άννα Λόικο του ανεξάρτητου από το κράτος διαδικτυακού μέσου SOTA, που κάνει κυρίως δημοσιεύσεις στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Το SOTA, του οποίου ο ιδρυτής και ο διευθυντής έχουν χαρακτηρισθεί «ξένοι πράκτορες» από τις ρωσικές αρχές, έχει καλύψει συχνά διαμαρτυρίες και δίκες επικριτών του Κρεμλίνου τα οποία τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μερικές φορές αγνοούν.

Οι ανακριτές στην ανακοίνωση τους αναφέρουν ότι ένα άρθρο που είχε η Λόικο το 2021 για την ισλαμιστική οργάνωση Χιζντ ουτ Ταχρίρ, η οποία είναι απαγορευμένη στην Ρωσία, προκάλεσε την προσοχή τους επειδή δικαιολογούσε την ιδεολογία μιας οργάνωσης την οποία η Μόσχα θεωρεί «τρομοκράτες».

Η Λόικο η οποία βρίσκεται εκτός Ρωσίας, δήλωσε στο SOTA ότι αρνείται ότι δικαιολογεί την τρομοκρατία και θα μελετήσει «ευχαρίστως» τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων των ανακριτών σχετικά με τα φερόμενα αδικήματά της.

Το SOTA το οποίο έγραψε ότι στο διαμέρισμα της μητέρας της Λόϊκο έκαναν έρευνα οι ανακριτές αναφέρει σε ανακοίνωση του: «Η συντακτική επιτροπή σημειώνει ότι, δεδομένης της ημερομηνίας του άρθρου, των προεδρικών εκλογών που πλησιάζουν και των πολυάριθμων απειλών που έχουμε λάβει από διάφορους υποστηρικτές των αρχών, μιλάμε για πολιτική πίεση στα μέσα ενημέρωσης».

Η Ρωσία, η οποία πρόκειται να διεξάγει προεδρικές εκλογές το επόμενο έτος και συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προχωρήσει σε σαρωτική καταστολή των μέσων ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά προς τα συμφέροντα της χώρας, καθώς και της αντιπολίτευσης την οποία θεωρεί επικίνδυνη και υποστηριζόμενη από το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.