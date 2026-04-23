Στην κεντρική τράπεζα του Ιράν τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στο Στενό του Ορμούζ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη έλαβε τα πρώτα της έσοδα από τα τέλη διέλευσης που καθιέρωσε στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από το Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας» δήλωσε ο Χαμίντ-Ρεζά Χατζί Μπαμπαέι, αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από το στενό, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις, μεταξύ άλλων από ειδικούς στο ναυτικό δίκαιο και αξιωματούχους των ΗΠΑ.

«Όχι μόνο είναι παράνομο, είναι απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο για τον κόσμο και είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει ένα σχέδιο για να το αντιμετωπίσει» είχε δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στις προσπάθειες της Τεχεράνης να καθιερώσει σύστημα διοδίων.

Η κίνηση μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, από την οποία συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει περιορισμένη λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, καθώς και των πρόσφατων επιθέσεων και κατασχέσεων πλοίων στην περιοχή.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ιρανική κυριαρχία στο Ορμούζ αποτελεί προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Το κοινοβούλιο της χώρας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εξετάζουν επί του παρόντος σχέδιο για την άσκηση κυρίαρχου ελέγχου στη θαλάσσια οδό, όπως ανέφερε σήμερα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου στο ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα τους νομοθέτες για μια εκτίμηση πληροφοριών σύμφωνα με την οποία μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να καθαριστούν πλήρως τα στενά από νάρκες μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, όπως μετέδωσε το CNN.



Πηγή: skai.gr

