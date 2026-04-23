Οι Φρουροί της Επανάστασης βάφουν μπλε πύραυλο «για τα αγόρια του Ιράν» - Δείτε το βίντεο

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται πως βάφουν με μπλε σπρέι έναν πύραυλο, «για τα αγόρια του Ιράν», όπως αναφέρουν.

Το πρακτορείο Tasnim δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρει πως μέλος των IRGS «έβαψε έναν πύραυλο μπλε, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα αγοριών από το Ιράν».

Δείτε το βίντεο:

Iran's IRGC Paints Missile Blue For Boys After Pink One For Girl



The IRGC has painted a missile blue in response to requests from Iranian boys following a similar gesture for a young Iranian girl who asked for the launch of a pink-painted missile toward Tel Aviv. https://t.co/e6c7GgQ4mq pic.twitter.com/tXaPbSpDjc — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 23, 2026

Όπως σημειώνεται «παρόμοια χειρονομία έγινε και για μια νεαρή Ιρανή που ζήτησε να εκτοξευτεί ροζ πύραυλος προς το Τελ Αβίβ».



IRGC “Plows Tel Aviv” with “Pink Missile” After Child’s Plea



A young Iranian girl’s daring call—“Seyed Majid, the pinpoint striker, plow Tel Aviv with a pink missile”—was answered in less than 48 hours as the IRGC launched a pink missile at the occupied city. pic.twitter.com/vbUUcTh17W — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 6, 2026

Πηγή: skai.gr

