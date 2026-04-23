Οι Φρουροί της Επανάστασης βάφουν μπλε πύραυλο «για τα αγόρια του Ιράν» - Δείτε το βίντεο

«Παρόμοια χειρονομία έγινε και για μια νεαρή Ιρανή που ζήτησε να εκτοξευτεί ροζ πύραυλος προς το Τελ Αβίβ», αναφέρει το πρακτορείο Tasnim

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται πως βάφουν με μπλε σπρέι έναν πύραυλο, «για τα αγόρια του Ιράν», όπως αναφέρουν. 

Το πρακτορείο Tasnim δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρει πως μέλος των IRGS «έβαψε έναν πύραυλο μπλε, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα αγοριών από το Ιράν».

Δείτε το βίντεο:

Όπως σημειώνεται «παρόμοια χειρονομία έγινε και για μια νεαρή Ιρανή που ζήτησε να εκτοξευτεί ροζ πύραυλος προς το Τελ Αβίβ». 
 

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.  

