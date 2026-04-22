Πεντάγωνο: Έως 6 μήνες η εκκαθάριση ναρκών στο Στενό του Ορμούζ

Μπορεί να χρειαστούν έως και έξι μήνες για να καθαριστεί πλήρως το Στενό του Ορμούζ από νάρκες που έχει τοποθετήσει ο ιρανικός στρατός, ενώ μια τέτοια επιχείρηση εκτιμάται ότι δεν θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με ενημέρωση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο.

Η εκτίμηση, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, παρουσιάστηκε από ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας σε απόρρητη ενημέρωση προς μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής. Σύμφωνα με πηγές, προκάλεσε δυσαρέσκεια τόσο σε Δημοκρατικούς όσο και σε Ρεπουμπλικανούς, καθώς υποδηλώνει ότι οι τιμές καυσίμων και πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να έχει και πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ, ιδίως ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο έχει αποδειχθεί αντιδημοφιλής, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ενώ έχει προκαλέσει ρήγματα και στη δική του πολιτική βάση.

Κατά την ίδια ενημέρωση, το Κογκρέσο πληροφορήθηκε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει τοποθετήσει πάνω από 20 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή, ορισμένες εκ των οποίων κινούνται εξ αποστάσεως με τεχνολογία GPS, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό τους, ενώ άλλες έχουν τοποθετηθεί από μικρά σκάφη.

Η παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ έχει εξελιχθεί σε μόνιμο σημείο έντασης στον πόλεμο, με το Ιράν να δηλώνει ότι το έχει κλείσει και να επιτίθεται σε ορισμένα πλοία, επιδιώκοντας να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιμένουν στις απαιτήσεις τους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχονταν από το στενό, με χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να παραδώσει όλο το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και να ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ, απειλώντας με περαιτέρω στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί. Από την πλευρά του, το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εάν ο Τραμπ δεν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε αυτόν τον μήνα, με στόχο να πλήξει την οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν άρχισε να τοποθετεί νάρκες στο στενό από τον Μάρτιο, την ώρα που οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθέσεις. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συνέπειες «σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί» εάν δεν απομακρύνει τις νάρκες που «ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν αυτά τα σκάφη που τοποθετούν νάρκες με «αμείλικτη ακρίβεια» και ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιτρέψουν σε τρομοκράτες να κρατούν όμηρο το Στενό του Ορμούζ».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, αρνήθηκε ότι η χώρα του τοποθετεί νάρκες, ενώ οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη φαίνεται να μην μπορεί να εντοπίσει όλες τις νάρκες που έχει ήδη τοποθετήσει.

Η τελευταία εκτίμηση του Πενταγώνου κοινοποιήθηκε στους βουλευτές αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες» από το Στενό του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός αυτός, που διατυπώθηκε την Παρασκευή μέσω αναρτήσεων στο Truth Social, εντάσσεται στην προσπάθειά του να καθησυχάσει τις αγορές και να δείξει ότι πλησιάζει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει επ’ αόριστον την εκεχειρία δύο εβδομάδων, σημειώνοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «βαθιά διχασμένη» και πρέπει να «καταλήξει σε ενιαία πρόταση». Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω ενδείξεων ότι Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται διστακτικοί για νέο γύρο συνομιλιών.

Παραμένει ασαφές ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει ο αμερικανικός στρατός για την εκκαθάριση των ναρκών. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η χρήση ελικοπτέρων, drones και εξειδικευμένων δυτών εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Αν και ορισμένα εμπορικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, η ναυσιπλοΐα ανεστάλη εκ νέου το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά δεξαμενόπλοιων και ανακοίνωσαν εκ νέου το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού.

Ο Ρίτσαρντ Νεφίου, ειδικός στην ιρανική διπλωματία και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εκτίμησε ότι το εξάμηνο που απαιτείται για την εκκαθάριση των ναρκών θα ταράξει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς ασφαλιστές, πλοιοκτήτες και πλοίαρχοι θα διστάζουν να διασχίσουν μια ναρκοθετημένη θαλάσσια οδό.

«Δεν θα υπάρχουν πολλοί πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το ρίσκο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι οι νάρκες μπορεί να μην οδηγήσουν σε «πλήρη διακοπή», οι συνέπειες από τη μερική αχρήστευση μιας τόσο κρίσιμης θαλάσσιας οδού θα είναι σημαντικές.

Πηγή: The Washington Post

