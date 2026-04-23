Επειτα από χρόνια προόδου, τα κορίτσια υστερούν και πάλι στα μαθηματικά, αποκαλύπτει έρευνα της UNESCO που δημοσιεύεται σήμερα και διαπιστώνει ότι ο αριθμός των χωρών όπου τα αγόρια ξεπερνούν τα κορίτσια στις επιδόσεις έφθασε το 2023 σε πρωτοφανές εδώ και μία τριακονταετία επίπεδο.

«Η τάση αυτή είναι ανησυχητική», προειδοποιεί η UNESCO που θεωρεί ότι οι καλές επιδόσεις στα μαθηματικά είναι σημαντικές «για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και την εξεύρεση λύσεων στα επείγοντα παγκόσμια προβλήματα».

Η ανάλυση, που συντάχθηκε από κοινού με την Διεθνή Ένωση για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), στηρίζεται στα δεδομένα της έρευνας TIMSS, της διεθνούς αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, για την περίοδο 1995-2023 σε 47 χώρες και εδαφικές οντότητες στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε 38 χώρες στον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάμεσά τους η Ισπανία, η Κίνα, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ...

Αν και τα κορίτσια έχουν «ιστορικά» εμφανίσει χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια στα μαθηματικά, το χάσμα είχε σαφώς μειωθεί κατά το διάστημα 2000-2010, τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Ομως, από το 2019, η δυναμική ανατράπηκε. Το 2023, τα αγόρια ξεπέρασαν τα κορίτσια στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 81% των υπό μελέτη χωρών, έναντι 52% στο 2019, 39% το 2015, 41% το 2011 και 26% το 2003.

Οι ανισότητες αντικατοπτρίζονται επίσης στην κατανομή των επιπέδων δεξιοτήτων. Το 2023, το 21% των χωρών παρουσίαζε υψηλότερο ποσοστό κοριτσιών που δεν έφταναν το ελάχιστο διεθνές όριο στα μαθηματικά στο τέλος του δημοτικού, σε σύγκριση με 4% το 2019 και 2% το 2015.

Παράλληλα, από το 2007, το μερίδιο των χωρών όπου τα αγόρια βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο μειώνεται διαρκώς, μέχρι εξαφάνισης σχεδόν το 2023 (2%).

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η κατάσταση παρουσιάζεται πιο σύνθετη, ωστόσο η ανησυχητική τάση παραμένει. Αν και το ποσοστό των χωρών όπου τα αγόρια ξεπερνούν τα κορίτσια είναι μικρότερο σε σχέση με το δημοτικό, υπάρχει σαφής αύξηση μακροπρόθεσμα.

Η Unesco και η IEA αποδίδουν εν μέρει το πισωγύρισμα στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της κρίσης της Covid, καθώς το παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων αύξησε τις απώλειες εκμάθησης στα μαθηματικά και έπληξε την αυτοπεποίθηση και την ενεργοποίηση των κοριτσιών.

Για την ανατροπή αυτής της δυναμικής, οι δύο οργανισμοί προτείνουν δραστηριοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των κοριτσιών ως προς τα μαθηματικά μέσω διασκεδαστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέσω της εκπαίδευσης των διδασκόντων για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων που αφορούν τα φύλα και μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ανά φύλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

