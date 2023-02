Αυτοψία στα χαλάσματα του σεισμού στην Τουρκία από τον Βρετανό υφυπουργό Εξωτερικών Άντριου Μίτσελ

Ταξίδι στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές της Τουρκίας πραγματοποίησε ο αρμόδιος για τη διεθνή ανάπτυξη υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Άντριου Μίτσελ.

Όπως ανέφερε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα χαλάσματα, είδε από κοντά τη μεγάλη καταστροφή που έχει προκληθεί από τον σεισμό.

Σημείωσε δε τη βρετανική υποστήριξη προς την Τουρκία. Το Λονδίνο απέστειλε ομάδα 77 διασωστών για τις έρευνες στα ερείπια, ενώ συνέδραμε την ανθρωπιστική επιχείρηση με ένα ποσό που έφτασε συνολικά τα 30 εκατομμύρια λίρες, με τα 5 εκατομμύρια εξ αυτών να αποτελούν διπλασιασμό του ποσού που συγκέντρωσε από πολίτες η Επιτροπή Εκτάκτων Καταστροφών.

Ο κ. Μίτσελ επισκέφθηκε επίσης το νοσοκομείο εκστρατείας που έχει στηθεί κοντά στο επίκεντρο του σεισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες των βρετανικών υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας καιΥγείας. Το νοσοκομείο αυτό περιθάλπει περίπου 1.400 τραυματίες.

Yesterday I witnessed first-hand the scale of human suffering inflicted by these devastating earthquakes in Turkey and Syria.



We will continue providing life-saving support to people who need it most and helping them to begin to rebuild their lives. pic.twitter.com/78QNk4WDSk