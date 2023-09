Στη Ρωσία ο Ερντογάν για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επαναφορά της συμφωνίας για τα σιτηρά Κόσμος 07:19, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους τρέφει ελπίδες ότι οι συνομιλίες για τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών θα γίνουν εφαλτήριο για την έναρξη ευρύτερων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.