Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στην Ταϊβάν μετά το πέρασμα του τυφώνα Χαϊκούι - Δείτε βίντεο

Εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε 40.000 και πλέον νοικοκυριά βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ταϊβάν μετά το πέρασμα του τυφώνα Χαϊκούι από το νότιο και το ανατολικό τμήμα της νήσου, καθώς πόλεις και κομητείες στις πληγείσες περιοχές αποφάσισαν να κλείσουν σχολεία και ακύρωσαν πτήσεις.

Ο Χαϊκούι έφθασε πάνω από τη γη σε ορεινή, αραιοκατοικημένη περιοχή στη νοτιοανατολική Ταϊβάν χθες το απόγευμα. Ήταν ο πρώτος τυφώνας που έπληξε απευθείας το νησί σε τέσσερα χρόνια. Κατόπιν κινήθηκε κατά μήκος του νότιου τμήματος της χώρας.

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, η Taipower, ανέφερε πως το ακραίο φαινόμενο προκάλεσε βλάβες στο δίκτυο, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση αρχικά σε 160.000 νοικοκυριά, πάντως αργά το βράδυ χθες Κυριακή το ρεύμα είχε επανέλθει στα περισσότερα και απέμεναν λιγότερα από 50.000.

Οι αρχές σε κομητείες και πόλεις στη νότια, στην ανατολική και την κεντρική Ταϊβάν αποφάσισαν τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά σήμερα και η ημέρα να κηρυχθεί αργία.

Οι αρχές έκαναν λόγο για 40 τραυματισμούς εξαιτίας του τυφώνα, πάντως όχι θανάτους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση στην Ταϊπέι, πάνω από 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, κυρίως στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Οι περισσότερες πτήσεις εσωτερικού –πάνω από 200– ακυρώθηκαν, όπως και δρομολόγια πορθμείων. Ακυρώθηκαν επίσης 15 διεθνείς πτήσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ταϊβάν.

