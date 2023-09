«Απογοητευμένος» ο Τζο Μπάιντεν που ο Κινέζος ομόλογός Σι Τζινπίνγκ δεν θα συμμετάσχει στην G20 Κόσμος 05:41, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ερωτηθείς για την απουσία του κ. Σι από τη σύνοδο στο Νέο Δελχί, ο κ. Μπάιντεν είπε σε δημοσιογράφους «είμαι απογοητευμένος, αλλά θα μπορέσω να τον δω», αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες