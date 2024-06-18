Ο Σον «Diddy» Κομπς επέστρεψε το κλειδί της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα μετά από αίτημα του δημάρχου Έρικ Άνταμς λόγω της δημοσίευσης βίντεο του 2016, στο οποίο ο μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας εμφανίζεται να επιτίθεται στην πρώην σύντροφό του, Κάσι.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε την επιστροφή του κλειδιού στις 4 Ιουνίου, μετά την κυκλοφορία του βίντεο τον Μάιο. Σε επιστολή του δημάρχου που στάλθηκε στα γραφεία του Κομπς στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες τονίζεται η «βαθιά ενόχλησή του» για την επίθεση. «Καταδικάζω σθεναρά αυτές τις ενέργειες και είμαι αλληλέγγυος με όλες τις επιζήσασες ενδοοικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου» επισήμανε ο Έρικ Άνταμς.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

Η δημοτική αρχή έλαβε το κλειδί στις 10 Ιουνίου, επιβεβαίωσε το γραφείο του δημάρχου στο THR την Κυριακή.

Το βίντεο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 17 Μαΐου, έδειχνε τον Diddy να τρέχει από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να κυνηγά την πρώην σύντροφό του, τραγουδίστρια της R&B, Κάσι Βεντούρα, προς το ασανσέρ. Την πιάνει από τον λαιμό και την ρίχνει στο πάτωμα, την κλωτσά, την σπρώχνει και την σέρνει από τη μπλούζα της. Αργότερα στο βίντεο, επιστρέφει για να την κλωτσήσει ξανά και στη συνέχεια της πετά ένα αντικείμενο από ένα διπλανό τραπέζι.

Ο Αμερικανός ράπερ, δισκογραφικός παραγωγός και επιχειρηματίας ζήτησε συγγνώμη με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο μετά την επανεμφάνιση του βίντεο, λέγοντας: «Είναι τόσο δύσκολο να αναλογιστείς τις πιο σκοτεινές στιγμές στη ζωή σου, αλλά μερικές φορές πρέπει να το κάνεις αυτό.. . Η συμπεριφορά μου σε αυτό το βίντεο είναι ασυγχώρητη».

Είπε επίσης ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές του σε αυτό το βίντεο» και ότι «αισθάνθηκε αηδιασμένος τότε όταν το έκανε» και «αισθάνεται αηδιασμένος τώρα».

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο, το πανεπιστήμιο Χάουαρντ ανακάλεσε το τιμητικό πτυχίο που του είχε απονεμηθεί.

