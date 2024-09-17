Συνελήφθη ο διάσημος ράπερ, Sean «Diddy» Combs, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και trafficking, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν όλα τα διεθνή ΜΜΕ.

BREAKING: Sean “Diddy” Combs was arrested Monday night in New York City by federal agents with Homeland Security Investigations, multiple sources told ABC News. https://t.co/dhdvowH4IA pic.twitter.com/mwTtGJd8Fv September 17, 2024

Ο 54χρονος μεγιστάνας της μουσικής συνελήφθη από αστυνομικούς στο ξενοδοχείο Park Hyatt στο Μανχάταν, δήλωσε εκπρόσωπός του, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστές -μέχρι στιγμής- οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο Damian Williams, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY), δήλωσε ότι η σύλληψη βασίζεται σε ένα βαρύτατο κατηγορητήριο και το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές οι κατηγορίες για τον ράπερ. Ο δικηγόρος του Combs, Marc Agnifilo, ανέφερε ότι είναι απογοητευμένος από τη συγκεκριμένη απόφαση και σύλληψη, ενώ έκανε λόγο για μια άδικη δίωξη του ράπερ.

«Ο Diddy είναι ένα άτομο με αδυναμίες, αλλά δεν είναι εγκληματίας», τόνισε ο δικηγόρος του ράπερ. «Προς τιμήν του, ο κ. Combs ήταν συνεργάσιμος με αυτή την έρευνα και μετακόμισε οικειοθελώς στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή αυτών των κατηγοριών. Πρόκειται για τις πράξεις ενός αθώου ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να κρύψει και ανυπομονεί να ''καθαρίσει'' το όνομά του στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

Η σύλληψη του Combs έρχεται εν μέσω ενός κύματος αγωγών που έχουν κατατεθεί εναντίον του με ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση και μιας μακροχρόνιας ομοσπονδιακής έρευνας.

Sean "Diddy" Combs was arrested Monday night in New York City by federal agents with Homeland Security Investigations, ABC News has confirmed. https://t.co/EEcxV4d6Nr pic.twitter.com/D4RsbVd2ul — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 17, 2024

Σε δήλωση των δικηγόρων που εκπροσωπούν ορισμένους από εκείνους που έχουν προβεί σε καταγγελίες εναντίον του Combs αναφέρεται ότι η «πολυαναμενόμενη σύλληψη είναι το πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης στους πελάτες μας». «Τα στοιχεία είναι πολύ σαφή και ήταν μόνο θέμα χρόνου», αναφέρεται στη δήλωση των δικηγόρων Rodney Diggs και Tyrone Blackburn. «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του κ. Combs, συμπεριλαμβανομένων των πελατών μου. Η δικαιοσύνη θα λάμψει».

Η ομοσπονδιακή έρευνα σε βάρος του ράπερ έγινε γνωστή από τον περασμένο Μάρτιο. Ο Combs και οι δικηγόροι του έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.

Η τραγουδίστρια της R&B, Cassie, -το πραγματικό της όνομα είναι Casandra Ventura- μήνυσε τον ράπερ το 2023 για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Αν και οι δυο τους τα «βρήκαν» και η υπόθεση δεν έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, ο ράπερ αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον έδειχνε να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει τη Cassie σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2016.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) May 17, 2024

