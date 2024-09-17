Λογαριασμός
Sean «Diddy» Combs: Ο ράπερ συνελήφθη για trafficking και σεξουαλική κακοποίηση – Δείτε video

Ο δικηγόρος του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο «Diddy» είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες, αλλά δεν είναι εγκληματίας   

Sean «Diddy» Combs

Συνελήφθη ο διάσημος ράπερ, Sean «Diddy» Combs, μετά από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και trafficking, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν όλα τα διεθνή ΜΜΕ. 

Ο 54χρονος μεγιστάνας της μουσικής συνελήφθη από αστυνομικούς στο ξενοδοχείο Park Hyatt στο Μανχάταν, δήλωσε εκπρόσωπός του, χωρίς, ωστόσο, να έχουν γίνει γνωστές -μέχρι στιγμής- οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.  

Sean «Diddy» Combs

Ο Damian Williams, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY), δήλωσε ότι η σύλληψη βασίζεται σε ένα βαρύτατο κατηγορητήριο και το επόμενο διάστημα θα γίνουν γνωστές οι κατηγορίες για τον ράπερ. Ο δικηγόρος του Combs, Marc Agnifilo, ανέφερε ότι είναι απογοητευμένος από τη συγκεκριμένη απόφαση και σύλληψη, ενώ έκανε λόγο για μια άδικη δίωξη του ράπερ

«Ο Diddy είναι ένα άτομο με αδυναμίες, αλλά δεν είναι εγκληματίας», τόνισε ο δικηγόρος του ράπερ. «Προς τιμήν του, ο κ. Combs ήταν συνεργάσιμος με αυτή την έρευνα και μετακόμισε οικειοθελώς στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, εν αναμονή αυτών των κατηγοριών. Πρόκειται για τις πράξεις ενός αθώου ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να κρύψει και ανυπομονεί να ''καθαρίσει'' το όνομά του στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

Η σύλληψη του Combs έρχεται εν μέσω ενός κύματος αγωγών που έχουν κατατεθεί εναντίον του με ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση και μιας μακροχρόνιας ομοσπονδιακής έρευνας.

Σε δήλωση των δικηγόρων που εκπροσωπούν ορισμένους από εκείνους που έχουν προβεί σε καταγγελίες εναντίον του Combs αναφέρεται ότι η «πολυαναμενόμενη σύλληψη είναι το πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης στους πελάτες μας». «Τα στοιχεία είναι πολύ σαφή και ήταν μόνο θέμα χρόνου», αναφέρεται στη δήλωση των δικηγόρων Rodney Diggs και Tyrone Blackburn. «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του κ. Combs, συμπεριλαμβανομένων των πελατών μου. Η δικαιοσύνη θα λάμψει».

Η ομοσπονδιακή έρευνα σε βάρος του ράπερ έγινε γνωστή από τον περασμένο Μάρτιο. Ο Combs και οι δικηγόροι του έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. 

Η τραγουδίστρια της R&B, Cassie, -το πραγματικό της όνομα είναι Casandra Ventura- μήνυσε τον ράπερ το 2023 για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό. Αν και οι δυο τους τα «βρήκαν» και η υπόθεση δεν έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, ο ράπερ αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που τον έδειχνε να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει τη Cassie σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2016.

