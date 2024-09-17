Ο μεγιστάνας της ραπ μουσικής Σον «Ντίντι» Κομπς κατηγορείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο για συνωμοσία με σκοπό τον εκβιασμό, σωματεμπορία και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διάσημος ράπερ δίνει 50 εκατ. δολάρια για να βγει από τη φυλακή.

Το κατηγορητήριο αποσφραγίστηκε μετά τη σύλληψη του 54χρονου Κομπς από ομοσπονδιακούς πράκτορες το βράδυ της Δευτέρας στο Μανχάταν. Τους προηγούμενους μήνες η καριέρα του καταποντίστηκε, αφού κατατέθηκαν σε βάρος του πολλές αγωγές για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση.

🚨BREAKING: (Diddler) Sean “Diddy” Combs has been ARRESTED by the FBI, human trafficking investigation!



Thank you Mr. President Trump!



Executive Order 13773 and EO 13903 still working! 😎 pic.twitter.com/LQdKanIsep — AJ Huber (@Huberton) September 17, 2024

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έκτασης 14 σελίδων, ο Κομπς μετέτρεψε την επιχειρηματική αυτοκρατορία του σε εγκληματική οργάνωση, με τον ίδιο και τους συνεργάτες του να εμπλέκονται σε υποθέσεις σωματεμπορίας, καταναγκαστικής εργασίας και άλλα αδικήματα. Ο Κομπς απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες «να εκπληρώνουν τις σεξουαλικές του επιθυμίες» και σε πολλές περιπτώσεις, αρχής γενομένης περίπου το 2009, επιτέθηκε σε γυναίκες «χτυπώντας, γρονθοκοπώντας, σέρνοντας τες» και πετώντας τους αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, ο Κομπς έδινε στις γυναίκες ναρκωτικά και χρήματα για να συμμετέχουν σε «καλά σκηνοθετημένες παραστάσεις» με άνδρες ιερόδουλους.

Οι εισαγγελείς είπαν επίσης ότι σε ένα βιντεοσκοπημένο περιστατικό, που είχε γίνει γνωστό ευρύτερα τον Μάρτιο του 2016, ο Κομπς επιχείρησε να δωροδοκήσει έναν φύλακα ασφαλείας ξενοδοχείου ο οποίος παρενέβη όταν εκείνος εκτόξευσε ένα βάζο σε μια γυναίκα που προσπαθούσε να φύγει.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Αγκνιφίλο, είπε ότι ο 54χρονος Κομπς θα δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες. Ο πελάτης του, είπε, βρισκόταν «εθελοντικά» στη Νέα Υόρκη «για να παραδοθεί» και θέλει να συνεργαστεί με την έρευνα.

Οι πολυτελείς κατοικίες του ράπερ στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες ερευνήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Κομπς, που στο παρελθόν χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Παφ Ντάντι», «Π. Ντίντι», «Ντίντι» και άλλα, ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Bad Boy Records το 1993. Το άλμπουμ “No Way Out” κέρδισε το Γκράμι καλύτερου δίσκου της ραπ μουσικής το 1997. Χάρη και στις επενδύσεις του στην ποτοποιία απέκτησε τεράστια περιουσία τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του να καλλιεργήσει την εικόνα ενός μεγαλοεπιχειρηματία, οι μηνύσεις σε βάρος του τον περιγράφουν ως βίαιο άνδρα που εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να επιτεθεί σε γυναίκες. Μια πρώην ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων, η Άντρια Ίνγκλις, τον κατηγόρησε τον Ιούλιο ότι τη χρησιμοποίησε «σαν σεξουαλικό πιόνι για την ικανοποίηση και το οικονομικό όφελος άλλων προσώπων» μεταξύ 2004-2009, σε πάρτι που οργάνωνε στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης και στη Φλόριντα.

Συνολικά, εννέα αγωγές έχουν κατατεθεί σε βάρος του από τον Νοέμβριο του 2023, μία εκ των οποίων από την πρώην σύντροφό του, την Κάσι Βεντούρα.

