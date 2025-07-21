Γάζα: Στέλεχος του υπουργείου Υγείας «απήχθη» από μια «μυστική ισραηλινή δύναμη»

Μια ισραηλινή μυστική δύναμη συνέλαβε τον Μαρουάν Αλ Χαμς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, έξω από το νοσοκομείο εκστρατείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, στον νότιο τομέα του θύλακα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο Χαμς, που είναι αρμόδιος για τα νοσοκομεία εκστρατείας στη Γάζα, πήγαινε να επισκεφθεί το νοσοκομείο της ΔΕΕΣ στην πόλη της Ράφα, όταν μια ισραηλινή δύναμη τον «απήγαγε» αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν άνθρωποι και τραυματίζοντας έναν άλλον άμαχο.

Σύμφωνα με γιατρούς, ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ήταν ένας ντόπιος δημοσιογράφος ο οποίος εκείνη τη στιγμή βιντεοσκοπούσε μια συνέντευξη με τον Χαμς.

Ένας εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ είπε ότι νοσοκομείο δέχτηκε και φρόντισε ασθενείς που τραυματίστηκαν αλλά δεν σχολίασε περαιτέρω την κατάστασή τους, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους. Ανέφερε ότι ανησυχεί πολύ για την ασφάλεια γύρω από το νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το Ισραήλ έχει επιτεθεί σε νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι τα χρησιμοποιούσε για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται. Αλλά η αποστολή μιας μυστικής δύναμης για να κάνει συλλήψεις είναι κάτι πολύ σπάνιο.

