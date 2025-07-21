Ελβετία: Καταζητούνται 3 «επικίνδυνα άτομα» μετά από ληστεία σε οπλοπωλείο

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στην Ελβετία, με τη συνδρομή της γαλλικής αστυνομίας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών μιας ληστείας σε ένα οπλοπωλείο, έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού του Βαλαί, η οποία προειδοποιεί πως πρόκειται για «επικίνδυνα άτομα».

Λίγο πριν από τις 5 το πρωί τοπική ώρα, η αστυνομία του Βαλαί ειδοποιήθηκε για μια διάρρηξη σε ένα κατάστημα όπλων στο Μπα Βαλαί.

«Οι δράστες, τουλάχιστον τρεις σε αριθμό, διέφυγαν με ένα όχημα που έφερε γαλλικές πινακίδες, αρπάζοντας τα κλοπιμαία», έγινε γνωστό από την αστυνομία του Βαλαί, σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγο μετά, οι κακοποιοί ενεπλάκησαν «σε ένα τροχαίο ατύχημα στο Τρουατοράν, στον αυτοκινητόδρομο του Μορζέν», σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα γαλλικά σύνορα.

Καθώς υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το όχημά τους, τράπηκαν σε φυγή πεζή.

«Αν και ένα μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, οι δράστες διαφεύγουν. Πρόκειται για επικίνδυνα άτομα και ενδεχομένως οπλισμένα», εξηγεί η αστυνομία του Βαλαί, η οποία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή και να ενημερώνουν τις αρχές για κάθε ύποπτη συμπεριφορά.

Μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή δεκάδων μελών δυνάμεων ασφαλείας, από την αστυνομία του καντονιού του Βαλαί, την αστυνομία του καντονιού του Βω, τις αστυνομικές αρχές δήμων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Ομοσπονδιακού Γραφείου Τελωνείων και Ασφάλειας των Συνόρων, της πολεμικής αεροπορίας όπως και της γαλλικής αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.