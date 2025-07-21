Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα μεταβούν στη Γερμανία στο πλαίσιο συμφωνίας για απελάσεις Αφγανών

Οι αρχές των Ταλιμπάν θα στείλουν δύο εκπροσώπους τους στη Γερμανία, για να προετοιμάσουν τις νέες απελάσεις μεταναστών στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα το Βερολίνο, τρεις ημέρες αφού απέλασε στη χώρα τους 81 Αφγανούς που είχαν καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά από το περασμένο καλοκαίρι που η Γερμανία προχώρησε σε απελάσεις Αφγανών. Το Βερολίνο δεν αναγνωρίζει τους Ταλιμπάν ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν αλλά διατηρεί επαφές «σε τεχνικό επίπεδο» μαζί τους για τις απελάσεις που πραγματοποιήθηκε χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους είπε ότι κατά τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν συμφωνήθηκε «δύο εκπρόσωποι της αφγανικής διοίκησης» να ενταχθούν στις διπλωματικές αποστολές του Αφγανιστάν στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), αυτοί οι δύο εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα εργαστούν στην πρεσβεία του Αφγανιστάν στο Βερολίνο και στο προξενείο της Βόννης.

Η εφημερίδα γράφει ότι οι Ταλιμπάν έθεσαν αυτόν τον όρο για να επιτρέψουν την επιστροφή των 81 μεταναστών την περασμένη εβδομάδα. Τα ονόματα των δύο εκπροσώπων έχουν ήδη ανακοινωθεί στο Βερολίνο και πρόκειται για άτομα που είχαν ήδη εργαστεί σε διπλωματικές αποστολές, υπό την προηγούμενη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Τα δύο αυτά άτομα δεν θεωρούνται «εξτρεμιστές», πρόσθεσε η FAZ.

Αφού ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, το 2021, η Γερμανία σταμάτησε τις απελάσεις προς το Αφγανιστάν και έκλεισε την πρεσβεία της στην Καμπούλ. Όμως τον Αύγουστο του 2024 η κυβέρνηση του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σολτς τις ξανάρχισε, στέλνοντας μια πρώτη ομάδα 28 ατόμων που είχαν παραβεί τη γερμανική νομοθεσία. Ο συντηρητικός Φρίντριχ Μερτς, που πήρε τη σκυτάλη από τον Σολτς τον Μάιο, υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει τις απελάσεις, στο πλαίσιο της γενικότερης σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.

Ο Κορνέλιους είπε σήμερα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πτήσεις αυτού του είδους. «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα απελαύνονται συστηματικά όσοι κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα και μόνο μία πτήση δεν αρκεί για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», είπε.

Πηγή: skai.gr

