Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός αξιωματούχου της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς ως υπόπτου για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας, και πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της.

Σύμφωνα με την SBU, ο εν λόγω υπάλληλος του Εθνικού Γραφείου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (Nabu) «εργαζόταν στην πιο επίλεκτη και μυστική μονάδα» του οργανισμού, την «D-2», και «κατασκόπευε για τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες».

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι είχαν επίσης πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες εντός του εν λόγω κυβερνητικού οργανισμού και της εισαγγελίας που ειδικεύεται στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η Nabu ανακοίνωσε ότι διεξάγει «εσωτερική έρευνα» και «εξετάζει τη νομιμότητα των μέτρων που ελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας εναντίον ενός εργαζομένου», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε η SBU δείχνει ένοπλους άνδρες με στολή καμουφλάζ να τραβούν τον ύποπτο έξω από ένα αυτοκίνητο, να τον σπρώχνουν στο έδαφος και να του περνούν χειροπέδες. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η Nabu, η οποία δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 που έφερε στην εξουσία στο Κίεβο υποστηρικτές της Δύσης, είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενός ενδημικού προβλήματος στην Ουκρανία που συνιστά εμπόδιο στις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στην ΕΕ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

