Η Ουκρανία δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων αύριο Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, για συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τη λειτουργία των εκατέρωθεν διπλωματικών τους αποστολών, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπάρχουν πολιτικά ζητήματα ή θέματα ασφάλειας στην ατζέντα των συνομιλιών. Η Ουκρανία δεν βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών», είπε ο εκπρόσωπος μέσω email.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στη Σαουδική Αραβία την περασμένη εβδομάδα να ξεκινήσουν συζητήσεις, μετά από χρόνια ενεργειών που άφησαν τις πρεσβείες των δύο χωρών με ελάχιστο προσωπικό.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τη συνάντηση μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αντιπροσώπων αύριο στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν τη λειτουργία των πρεσβειών τους, σημειώνοντας ξανά την αντίθεση της Μόσχας σε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

