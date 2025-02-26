Ο Τραμπ ελέγχει την πρόσβαση των ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο

Πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου ή απλώς μία εύλογη αλλαγή στις διαδικασίες; Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, ανακοίνωσε ότι καταργείται το σύστημα που ίσχυε εδώ και δεκαετίες για την προνομιακή πρόσβαση δημοσιογράφων στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για παράδειγμα στο Οβάλ Γραφείο ή στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Από το 1914 μέχρι σήμερα τις σχετικές διαδικασίες αναλάμβανε η ανεξάρτητη Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), με την εκτελεστική εξουσία να παραμένει αμέτοχη.



Από δω και πέρα, το ίδιο το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει αιτήματα δημοσιογράφων για πρόσβαση στον πρόεδρο.



«Θέλουμε να έχουν και τα άλλα μέσα μία ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρες-πουλ και να καλύψουν από κοντά τα άνευ προηγουμένου επιτεύγματα της διοίκησης» εξηγεί η Κάρολιν Λίβιτ. «Όπως όλοι γνωρίζετε, μία ομάδα δημοσιογράφων με έδρα την Ουάσινγκτον υπαγόρευε επί δεκαετίες ποιος δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να θέσει ερωτήματα στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό θα σταματήσει».

«Όχι στα μονοπώλια»

Η εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι τα «παραδοσιακά ΜΜΕ» παραμένουν στο πρες-πουλ, παράλληλα όμως θα αποκτούν πρόσβαση και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ήδη από την πρώτη επαφή με τους εκπροσώπους του Τύπου στην Ουάσινγκτον, στις αρχές Φεβρουαρίου, η Κάρολιν Λίβιτ είχε ξεκαθαρίσει ότι bloggers, TikTokers και γενικότερα οι content creators από τα νέα μέσα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για διαπίστευση στον Λευκό Οίκο. Μέσα σε λίγες ημέρες κατατέθηκαν περίπου 7.000 αιτήματα.



Δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει χώρος για όλους, όταν μάλιστα στις συνεντεύξεις Τύπου του προέδρου γίνεται το αδιαχώρητο. Το ερώτημα είναι λοιπόν ποιος θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει το αίτημα για διαπίστευση και με ποια κριτήρια. Για τη Λίβιτ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. «Δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο μία επιλεγμένη ομάδα δημοσιογράφων», λέει. «Όλα τα μέσα, όλες οι φωνές αξίζουν μία θέση στο περιζήτητο αυτό τραπέζι. Αποφασίζοντας λοιπόν σε καθημερινή βάση ποιοι θα έχουν πρόσβαση, ο Λευκός Οίκος αποκαθιστά τη δύναμη του λαού, τον οποίο άλλωστε υπηρετεί ο πρόεδρος Τραμπ».

Και… μπιφ με το Associated Press

Όταν όμως η ίδια η κυβέρνηση αποφασίζει -και μάλιστα «σε καθημερινή βάση»- ποιος μπαίνει στις συνεντεύξεις Τύπου του προέδρου και ποιος μένει απ' έξω, μήπως αποφασίζει με κριτήριο ποιος ήταν «φρόνιμος» την τελευταία φορά και ποιος έκανε «ενοχλητικές» ερωτήσεις; Αυτό υποψιάζεται η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, η οποία κάνει λόγο για πλήγμα στην ανεξαρτησία του Τύπου. «Πρόκειται για μία προσπάθεια να περιοριστεί η πρόσβαση στην ανεξάρτητη και εμπιστευτική πληροφόρηση για το πιο ισχυρό πρόσωπο της Αμερικής» σχολιάζουν οι New York Times στην πλατφόρμα Χ.



Τις αρνητικές εντυπώσεις επιτείνει η διένεξη (το «μπιφ», που θα έλεγαν οι TikTokers) του επιτελείου Τραμπ με ένα από τα πιο εμβληματικά ΜΜΕ, το πρακτορείο Associated Press (AP). Αγνοώντας σχετικό εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, το πρακτορείο είχε αρνηθεί να αποκαλεί «Κόλπο της Αμερικής» τον «Κόλπο του Μεξικού» και έκτοτε οι δημοσιογράφοι του αποκλείστηκαν από το πρες-πουλ του Λευκού Οίκου. Το AP προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, αλλά ο περιφερειακός δικαστής Τρέβορ Μακ Φάντεν, διορισμένος από τον Τραμπ, αρνήθηκε να επιβάλει «προσωρινά μέτρα», κρίνοντας ότι δεν τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός για «ανεπανόρθωτη ζημία» στη δραστηριότητα του πρακτορείου. Αναμένεται συνέχεια…



(APTN, Reuters, dpa)

