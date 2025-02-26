Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει με την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και ότι η ιδέα είναι ένας «δόλος» με στόχο να επιτρέψει στην Ουκρανία να επανεξοπλιστεί, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε αυτή την εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν του είχε πει ότι η Ρωσία αισθάνεται άνετα με την ιδέα των Ευρωπαίων ειρηνευτικών δυνάμεων.

Ρώσοι και αμερικανοί διπλωμάτες θα συναντηθούν στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο χώρες θα συζητήσουν «συστημικά προβλήματα» στη λειτουργία των πρεσβειών των δύο χωρών τους, δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο Κατάρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σημειώνεται πως αναμένεται μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αφού ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.

«Η επανεγκατάσταση Παλαιστινίων θα ήταν ωρολογιακή βόμβα»

Παράλληλα, ο Ρώσος υπουργός υπογράμμισε πως η επανεγκατάσταση του παλαιστινιακού λαού από τη Λωρίδα της Γάζας σε άλλες περιοχές θα ήταν ωρολογιακή βόμβα για τη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα σχέδιο για μόνιμη επανεγκατάσταση του πληθυσμού άνω των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετατροπή του σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

