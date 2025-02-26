Αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας θα συναντηθούν αύριο, 27 Φεβρουαρίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν το θέμα της επαναλειτουργίας αμοιβαία των πρεσβειών τους, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σημειώνεται πως αναμένεται μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αφού ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Πούτιν για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.