Διευρυμένη αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών και Ισότητας (DEM) θα επισκεφθεί αύριο τον φυλακισμένο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν, προκειμένου να παραλάβει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, την αναμενόμενη δήλωσή του για διευθέτηση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε άδεια σήμερα σε αντιπροσωπεία του DEM να επισκεφθεί για τρίτη φορά τον Οτσαλάν στο νησί Ιμραλί όπου κρατείται, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το DEM, αναφέρεται ότι μετά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας το πρωί της Πέμπτης, θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 17.00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας) μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της. Στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος είχε επισημανθεί η 28η Φεβρουαρίου για τον σκοπό αυτόν.

Αξιωματούχος του DEM δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι το μήνυμα του Οτσαλάν θα δοθεί στη δημοσιότητα είτε σε γραπτή μορφή είτε σε μορφή βίντεο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, είπε ωστόσο ότι η ύπαρξη βίντεο στη συνάντηση της αντιπροσωπείας του DEM με τον Οτσαλάν αντίκειται στον κανονισμό της φυλακής. «Ο τρόπος με τον οποίο οι καταδικασθέντες συναντώνται στη φυλακή, ο τρόπος με τον οποίο συναντώνται με τους δικηγόρους τους, ο τρόπος με τον οποίο συναντώνται με τους συγγενείς τους είναι σαφής στη νομοθεσία μας. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία μας δεν είναι κατάλληλη για τη συνάντηση των καταδίκων μέσω βίντεο από τη φυλακή», δήλωσε ο Τουντς.

Στην αντιπροσωπεία που θα μεταβεί αύριο στο Ιμραλί συμμετέχουν εκτός από τους δύο βουλευτές και ηγετικές προσωπικότητες του DEM, Περβίν Μπουλντάν και Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, οι οποίοι επισκέφθηκαν και τις δύο προηγούμενες φορές τον Οτσαλάν, ο Κούρδος βετεράνος πολιτικός και καθαιρεθείς δήμαρχος της επαρχίας Μαρντίν, Αχμέτ Τούρκ, οι συμπρόεδροι του κόμματος, Τουλάι Χατίμογουλαρι και Τουντζέρ Μπακιρχάν καθώς και δύο δικηγόροι του Οτσαλάν.

Ο 75χρονος ηγέτης του PKK αναμένεται στη δήλωσή του να απευθύνει έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «δημοκρατίας και της ειρήνης» και πολιτικοί αναλυτές εκφράζουν την άποψη ότι ο Οτσαλάν ενδέχεται να ζητήσει από την οργάνωση να καταθέσει τα όπλα. Ωστόσο, ανοικτό παραμένει το ερώτημα αν τα ένοπλα μέλη του ΡΚΚ, που έχουν καταφύγει κυρίως στο βόρειο Ιράκ, θα λάβουν υπόψη τους μια τέτοια έκκληση, ενώ ορισμένα στελέχη της οργάνωσης φαίνεται να υποστηρίζουν ότι οι αυστηρά περιοριστικές συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται ο Οτσαλάν υπονομεύουν τον δυνητικό αντίκτυπο του μηνύματός του.

Στις 22 Οκτωβρίου πέρυσι, ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, βασικού πολιτικού φορέα των ακροδεξιών Γκρίζων Λύκων, προς έκπληξη πάντων, είχε καταθέσει πρόταση για αποφυλάκιση του ηγέτη της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, υπό περιοριστικούς όρους αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να διαλύσουν την οργάνωση που ο ίδιος ίδρυσε το 1978. Ο Οτσαλάν κρατείται φυλακισμένος από το 1999, στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Ποροποντίδας, εκτίοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η πρόταση έτυχε της στήριξης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο ιδρυτής του PKK απηύθυνε παρόμοια έκκληση για επίλυση του Κουρδικού μέσω εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και μετατόπιση του κινήματος από την ένοπλη πάλη στο πολιτικό πεδίο και κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης ειρηνευτικής διαδικασίας πριν από μια δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

