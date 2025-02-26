Την επίθεση στην εξοχική κατοικία της Βόζεμπεργκ καταδικάζει ο Βέμπερ

Την επίθεση στην εξοχική κατοικία της επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Ελίζας Βόζεμπεργκ, καταδικάζει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση.

Επίσης, ο κ. Βέμπερ καλεί «τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να κάνουν το ίδιο», και τονίζει ότι «η βία δεν έχει θέσει στη δημοκρατίας μας».

«Όλοι, ως οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καταδικάζουμε έντονα την επίθεση στην εξοχική κατοικία της Ελίζας Βόζεμπεργκ και τονίζουμε ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΚ.

«Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να κάνουν το ίδιο. Οι πολίτες που αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών θα τις λάβουν από τη μόνη αρμόδια αρχή, τη Δικαιοσύνη», συμπληρώνει.

“We, as the entire EPP family, strongly condemn the attack on the country house of Elisa Vozemberg and emphasise that violence has no place in our democracy," says @ManfredWeber.



1/2 pic.twitter.com/yVqyWobcuj — EPP Group (@EPPGroup) February 26, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

