Eάν η κατάπαυση του πυρός 21 ημερών είναι το επίκεντρο των διπλωματικών προσπαθειών, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την ώρα που είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο Μάθιου Μίλερ επιβεβαίωσε ότι είναι το επίκεντρο των προσπαθειών της Αμερικής, προσθέτοντας ότι συνδέεται με μια «ευρύτερη διπλωματική επίλυση».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε εάν είναι αποτελεσματικό για το Ισραήλ να συνεχίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία ενώ διεξάγει διπλωματικές συνομιλίες.

«Αναγνωρίζουμε ότι μερικές φορές η στρατιωτική πίεση μπορεί να επιτρέψει τη διπλωματία, είναι επίσης αλήθεια ότι η στρατιωτική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος κρίσης, μπορεί να οδηγήσει σε ακούσιες συνέπειες».

«Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

