Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να συστήσει τη χρήση βίας, σύμφωνα με ψήφισμα που ενέκρινε το 1950, εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν καταφέρει να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

"Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πρέπει να εφαρμόσει γρήγορα την Αρχή να συστήσει τη χρήση βίας, όπως έκανε με το ψήφισμα του 1950 "Ενωμένοι για την Ειρήνη", εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να δείξει την απαραίτητη βούληση", δήλωσε ο Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος προέτρεψε επίσης τις μουσουλμανικές χώρες να λάβουν οικονομικά, διπλωματικά και πολιτικά μέτρα κατά του Ισραήλ για να το πιέσουν να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός και πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θα έχουν στόχο και αυτές, αν δεν σταματήσουν σύντομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.