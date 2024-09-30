Λογαριασμός
Ισραηλινά ΜΜΕ: Από ασφυξία ο θάνατος του Νασράλα

Το ισραηλινό Channel 12 News ανέφερε ότι οι συνθήκες στις οποίες βρισκόταν δεν είχαν κατάλληλο αερισμό με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασφυξία λόγω των αερίων της έκρηξης

Βηρυτός

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ανασύρθηκε από το σημείο όπου σημειώθηκε η ισραηλινή αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν ιατρικές πηγές, αναφέροντας μάλιστα πως το σώμα του παρέμενε άθικτο.

Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο, που επιβεβαίωσε τον  θάνατο του Νασράλα, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του θανάτου του ούτε το πότε θα γινόταν η κηδεία του. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ορατά τραύματα στο σώμα του, υποδηλώνοντας ότι ο θάνατός του ενδεχομένως να οφείλεται στην ισχύ της έκρηξης.

Ωστόσο, μετά την είδηση ότι η σορός του Νασράλα δεν έφερε τραυματισμούς, άρχισαν να πληθαίνουν οι εικασίες για την αιτία θανάτου του, με κάποιες να κάνουν λόγο για ασφυξία.

Ειδικότερα, το ισραηλινό Channel 12 News ανέφερε την Κυριακή ότι οι συνθήκες στις οποίες βρισκόταν δεν είχαν κατάλληλο αερισμό, με αποτέλεσμα τα αέρια από τους βομβαρδισμούς να διεισδύσουν στην περιοχή και να προκαλέσουν τον θάνατό του από ασφυξία.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τον Νασράλα στο υπόγειο κέντρο διοίκησης της οργάνωσης όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την ηγεσία του.
 

