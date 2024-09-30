Ισραηλινά ΜΜΕ: Από ασφυξία ο θάνατος του Νασράλα

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ανασύρθηκε από το σημείο όπου σημειώθηκε η ισραηλινή αεροπορική επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν ιατρικές πηγές, αναφέροντας μάλιστα πως το σώμα του παρέμενε άθικτο.

Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο, που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του θανάτου του ούτε το πότε θα γινόταν η κηδεία του. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν ορατά τραύματα στο σώμα του, υποδηλώνοντας ότι ο θάνατός του ενδεχομένως να οφείλεται στην ισχύ της έκρηξης.

The Body of Seyyed Hassan Nasrallah has been recovered along with 20 other leaders that were with him



People are calling this a miracle as the body was fully intact when recovered and has now been shrouded for burial (as per Muslim customs) pic.twitter.com/xvKPCJEolQ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 29, 2024

Ωστόσο, μετά την είδηση ότι η σορός του Νασράλα δεν έφερε τραυματισμούς, άρχισαν να πληθαίνουν οι εικασίες για την αιτία θανάτου του, με κάποιες να κάνουν λόγο για ασφυξία.

Ειδικότερα, το ισραηλινό Channel 12 News ανέφερε την Κυριακή ότι οι συνθήκες στις οποίες βρισκόταν δεν είχαν κατάλληλο αερισμό, με αποτέλεσμα τα αέρια από τους βομβαρδισμούς να διεισδύσουν στην περιοχή και να προκαλέσουν τον θάνατό του από ασφυξία.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν τον Νασράλα στο υπόγειο κέντρο διοίκησης της οργάνωσης όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την ηγεσία του.



