Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα ότι εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Noor εναντίον του Ισραήλ ως απάντηση στις «ισραηλινές παραβιάσεις πόλεων, χωριών και αμάχων».

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar, στόχος της επίθεσης ήταν το κιμπούτς Κφαρ Γκιλαντί στο βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους IDF, δεν προκληθούν τραυματισμοί από την επίθεση.

Οι ιρανικής κατασκευής βαλλιστικοί πύραυλοι Noor χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων ωστόσο, η Χεζμπολάχ δεν αναφέρει λεπτομερώς τις προδιαγραφές του πυραύλου που ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

