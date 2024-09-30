Άμεσα επίκειται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο για την οποία έχει ενημερώσει ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Washington Post, αναφέροντας μάλιστα λεπτομέρειες για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις οποίες θα πρόκειται για περιορισμένης κλίμακας επίθεση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε εντολή για την κήρυξη τριών περιοχών σε στρατιωτική ζώνη, - συγκεκριμένα τις Metula, Meshgav Am και Kfar Giladi - δείχνοντας ότι από εκεί θα ξεκινήσει η εισβολή στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αναφορές, ο στρατός του Λιβάνου αποσύρεται από φυλάκια κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ώστε να ξεκινήσει η εισβολή.

Footage showing an M113 Armored Personnel Carrier with the Lebanese Army heading away from the Border with Northern Israel earlier tonight. pic.twitter.com/n09poGgTvA — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Παράλληλα, το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι σχεδιάζει μια περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο που θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα.

Η σχεδιαζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ θα είναι μικρότερη από τον τελευταίο του πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ το 2006 και θα επικεντρώνεται στην καταστροφή της μαχητικής υποδομής της οργάνωσης κατά μήκος των συνόρων για την εξάλειψη της απειλής στις ισραηλινές παραμεθόριες κοινότητες, είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Το Ισραήλ σχεδιάζει μια περιορισμένη επιχείρηση η οποία αναμένεται σύντομα και θα είναι σύμφωνη με τη γραμμή των Αμερικανών ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν άλλη μία Γάζα», ανέφερε Ισραηλινός ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, επικαλούμενος τις συζητήσεις που είχε η κυβέρνηση Μπάιντεν το Σαββατοκύριακο, είπε ότι φαινόταν πως το Ισραήλ σχεδίαζε μια μεγάλη χερσαία εισβολή. Ωστόσο, το σχέδιο φαίνεται να έχει αλλάξει και το εύρος της επιχείρησης να έχει μειωθεί σημαντικά, και να επικεντρώνεται στην καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων της Χεζμπολάχ και όπλων και άλλων υποδομών, και στη συνέχεια την απόσυρση των δυνάμεων, είπε ο ίδιος αξιωματούχος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ισραηλινοί θα πραγματοποιήσουν περιορισμένες επιδρομές σε ορισμένα χωριά κατά μήκος των συνόρων, όπως ανακοίνωσε και ο ισραηλινός στρατός τη Δευτέρα το πρωί.

Ο στρατηγικός σκοπός, είπε ο αξιωματούχος, είναι να διασφαλιστεί ότι η Χεζμπολάχ δεν θα διατηρήσει την ικανότητά της να επιτίθεται στις ισραηλινές κοινότητες στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Τι ανησυχεί την κυβέρνηση Μπάιντεν

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ωστόσο εξακολουθεί να ανησυχεί καθώς η επιχείρηση η οποία ξεκινά ως μια χρονικά και γεωγραφικά περιορισμένη ενδέχεται να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο και πιο μακροπρόθεσμο, είπε ο αξιωματούχος. Η συζήτηση με τους Αμερικανούς επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη ανησυχία, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη τον ίδιο αξιωματούχο.

Νωρίτερα, η wall Street Journal ανέφερε ότι οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν ήδη μικρές, στοχευμένες επιδρομές στο νότιο Λίβανο και συγκεντρώνουν πληροφορίες ενόψει μιας πιθανής ευρύτερης χερσαίας εισβολής που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, μιλώντας σε ταξιαρχίες πεζικού και αρμάτων μάχης στο βορρά τη Δευτέρα, είπε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται να εισέλθει στον Λίβανο χρησιμοποιώντας πεζικό, τανκς, πλοία και αεροπορικέ δυνάμεις.

«Η εξάλειψη του Νασράλα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το τελικό. Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας», είπε ο Γκάλαντ. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μπορεί να απαιτηθούν—τις δυνάμεις σας, άλλες δυνάμεις, από τον αέρα, από τη θάλασσα και την ξηρά».



