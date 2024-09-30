Δανία: Δικηγόρος διώκεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Δανή δικηγόρος, της οποίας το όνομα δημοσιοποιήθηκε σήμερα με την άδεια των δικαστικών αρχών, διώκεται για τη συμμετοχή της στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, συγκεκριμένα ποσού άνω των 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, και για το ξέπλυμα από την ίδια σχεδόν 210.000 ευρώ έχοντας σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.

Το εφετείο της ανατολικής περιφέρειας της Δανίας (Østre Landsret) ήρε την απαγόρευση της δημοσίευσης του ονόματος της Λιζ Ρούλουντ, της οποίας οι δραστηριότητες απάτης παρουσιάζονται σε σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο "Ο μαύρος κύκνος", ("Den sorte svan" στα δανέζικα), μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που βρίσκονταν στο δικαστήριο.

Η σειρά ντοκιμαντέρ πέντε επεισοδίων, που προβλήθηκε την άνοιξη, περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και δικηγόρων, επιχειρηματιών και εργολάβων. Η Δανή δικηγόρος εμφανίζεται ως σύμβουλος μιας συμμορίας, της Bandidos, όπως ονομάζεται στη σειρά αυτή.

Ο δικηγορικός σύλλογος κατέθεσε μήνυση σε βάρος της για φερόμενη συνέργεια στο ξέπλυμα χρήματος, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών και κατάχρηση εξουσίας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ειδική μονάδα της αστυνομίας για το οικονομικό έγκλημα (NSK) είχε ανακοινώσει, χωρίς να την κατονομάζει, την απαγγελία κατηγορίας σε βάρος της γιατί "άφησε να περάσουν 33 εκατομμύρια κορώνες (περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια ευρώ) στους λογαριασμούς των δικών της πελατών χωρίς να βεβαιωθεί ότι τα χρήματα δεν προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα" μεταξύ Μαΐου 2021 και Οκτωβρίου 2022.

Η δικηγόρος θεωρείται επίσης ύποπτη ότι "ξέπλυνε συνολικά 2,4 εκατομμύρια κορώνες (210.000 ευρώ) μεταφέροντάς τες για να κρύψει ή να συγκαλύψει την παράνομη προέλευση των χρημάτων", είχε διευκρινίσει η NSK.

Με τη χρήση κρυμμένης κάμερας που έφερε η πληροφοριοδότρια του, η δικηγόρος Αμίρα Σμάτζιτς, το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 αποκάλυψε στη σειρά ντοκιμαντέρ πλήθος περιπτώσεων απάτης και σοβαρών αδικημάτων όπως το ξέπλυμα χρήματος.

Η Σμάτζιτς είχε προσπαθήσει να εμποδίσει την προβολή της σειράς, με το επιχείρημα ότι συνιστά σοβαρή απειλή για τη ζωή της.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε, τελεσίδικα, αρνηθεί να κάνει δεκτό το αίτημά της, θεωρώντας ότι το θέμα του ντοκιμαντέρ "παρουσιάζει πολύ μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον".

Η προβολή αυτή οδήγησε στην ενίσχυση των ελέγχων και των ερευνών που είναι σε εξέλιξη.

Ένας δικηγόρος, σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ο Νικολάι Ντιρ, διαγράφηκε ήδη από τον δικηγορικό σύλλογο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

