Στάρμερ: Ο Πούτιν πρέπει να «πληρώσει» επειδή «αρνείται» την ειρήνη

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έκρινε σε ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι υπηρεσίες του πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να «πληρώσει το τίμημα της άρνησής του» να συμφωνήσει στην αποκατάσταση «της ειρήνης» στην Ουκρανία, πριν από τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας σήμερα στην Αλβανία.
«Οι τακτικές του Πούτιν να επαμφοτερίζει και να καθυστερεί τα πράγματα, ενώ συνεχίζει να σκοτώνει και να προκαλεί αιματοχυσία σ’ όλη την Ουκρανία, είναι αφόρητες», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, κατά την ανακοίνωση που διανεμήθηκε ενόψει της συνόδου, η οποία διεξάγεται την ίδια μέρα που αναμένεται να αρχίσουν συνομιλίες στην Τουρκία ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
