Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την πρώτη του επίσκεψη στην Αλβανία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιεί ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων διακινητών.

Η επίσκεψη έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της λευκής βίβλου της κυβέρνησης για τη μετανάστευση, ένα σχέδιο που στοχεύει στη σημαντική μείωση της καθαρής μετανάστευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Στάρμερ επιδιώκει να στείλει ένα σαφές μήνυμα για την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων «που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων» και τροφοδοτούν την παράνομη μετανάστευση προς τις βρετανικές ακτές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το λιμάνι του Δυρραχίου, όπου θα ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο βοηθά στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών και τη σύλληψη εγκληματιών που χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα.

Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα οδηγώντας σε σημαντική μείωση των αφίξεων με μικρά σκάφη αλλά και των απελάσεων, υποστηρίζει η βρετανική κυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αλβανία, ο Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την επέκταση της Κοινής Ομάδας Δράσης για τη μετανάστευση, η οποία μέχρι σήμερα περιλάμβανε την Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο, ώστε να συμπεριλάβει και τη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, θα επιδιώξει την περαιτέρω πρόοδο των συζητήσεων με το Μαυροβούνιο.

Η διευρυμένη ομάδα δράσης θα φέρει σε επαφή ειδικούς από τις συμμετέχουσες χώρες με στόχο τον σχεδιασμό και την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων για την ανίχνευση, την αποτροπή και τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέποντας στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου να αναχαιτίζουν αποτελεσματικότερα τις συμμορίες διακίνησης.

Επιπλέον, θα διατεθούν βρετανικά κονδύλια για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με στόχο την παγίδευση των εγκληματιών που διοχετεύουν μετανάστες μέσω του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Λονδίνο θα υποστηρίξει επίσης τις χώρες της περιοχής στην ενίσχυση των ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης.

Η επέκταση της κοινής ομάδας δράσης έρχεται ενόψει της Συνόδου Κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων που θα φιλοξενηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο το φθινόπωρο. Η σύνοδος αναμένεται να επικεντρωθεί στην περιφερειακή ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Ο Στάρμερ δήλωσε σχετικά: «Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν κοινές λύσεις, και η συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αλβανίας αποφέρει ασφάλεια για τους εργαζόμενους και στις δύο χώρες. Κάθε βήμα που κάνουμε για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στο εξωτερικό, την παρακώλυση των εγκληματικών δικτύων που τη διευκολύνουν και τον περιορισμό των χρηματοδοτικών ροών που τη χρηματοδοτούν, προσφέρει ασφαλέστερους δρόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο και μειώνει την πίεση στις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους».



