Ασλανίδης για την τραγωδία στην Ισπανία: Βαθιά θλίψη για τους γονείς, τους συγγενείς και τα θύματα

«Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τη βαθιά μας θλίψη, για τους γονείς, τους συγγενείς και τα θύματα», αναφέρει ο προσωρινός πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπη 2023 Παύλος Ασλανίδης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία με τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Μιλώντας στο ThessPost.gr ο κ. Ασλανίδης εκτιμά ότι η δικαιοσύνη στην Ισπανία θα λειτουργήσει και πως τα αίτια του δυστυχήματος δεν θα «θαφτούν».

Για την απουσία πυρόσφαιρας στην περίπτωση της Ισπανίας, σημειώνει ότι «αποδεικνύεται τελικά στα Τέμπη, ότι αυτοί της κυβέρνησης που λένε ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο, είναι για το… Νόμπελ Χημείας».

Στις 23 του μήνα, οι συγγενείς θα προσέλθουν ξανά στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας, καθώς συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. «Πιστεύουμε η δικαιοσύνη να πράξει αυτό που πρέπει, γι’αυτό επιμένουμε να πηγαίνουμε», ανέφερε σχετικά ο κ. Ασλανίδης.

Προ ημερών, η Βουλή κάλεσε τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» να προσέλθει στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου, για να πει τη γνώμη του για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και της Hellenic Train, με τον κ. Ασλανίδη να χαρακτηρίζει αυτή την πρόσκληση ως «εμπαιγμό».

Πηγή: skai.gr

