Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη για την αγωγή του κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του, μια από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί στη Βρετανία εδώ και χρόνια.

Ο 41χρονος πρίγκιπας της Βρετανίας, μαζί με έξι άλλους, συμπεριλαμβανομένου του βετεράνου ποπ σταρ Έλτον Τζον, 78 ετών, μηνύουν την εταιρεία Associated Newspapers για παράνομες ενέργειες, που κυμαίνονται από την υποκλοπή μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου στα κινητά τους τηλέφωνα έως την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν την προσωπική τους ζωή, όπως οικονομικά ή ιατρικά αρχεία, με δόλο.

Σε μια δίκη που αναμένεται να διαρκέσει 9 εβδομάδες, οι δικηγόροι του Χάρι, του 'Ελτον Τζον και των άλλων εναγόντων - του συζύγου του 'Ελτον Τζον, του Ντέιβιντ Φέρνις, των ηθοποιών Λιζ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, της ακτιβίστριας κατά του ρατσισμού Ντορίν Λόρενς και του πρώην βουλευτή Σάιμον Χιουζ - θα υποστηρίξουν ότι τα δημοσιεύματα της Mail βασίστηκαν σε υλικό που αποκτήθηκε παράνομα από ιδιωτικούς ερευνητές.

Και οι δύο πλευρές πιθανόν να καταγγείλλουν η μια την άλλη για ανεντιμότητα.

Στη δίκη και στο αποτέλεσμα που θα έχει αυτή διακυβεύονται, όχι μόνο υπολήψεις, αλλά και τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Associated, η οποία εκδίδει επίσης την Mail on Sunday, έχει απορρίψει όλους τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους παράλογες συκοφαντίες και υποστηρίζει ότι αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης συνωμοσίας κατά του Τύπου.

Θα καταθέσει ο πρίγκιπας Χάρι

Για τον Χάρι, αυτή είναι η τελευταία, μέχρι στιγμής, φάση του νομικού του πολέμου κατά των βρετανικών ταμπλόιντ, έχοντας δηλώσει ότι η αποστολή του είναι να εξυγιάνει τον Τύπο και να οδηγήσει σε λογοδοσία αυτούς που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις.

Έχει ήδη κερδίσει αποζημίωση 140.600 λιρών από την Mirror Group Newspapers (MGN) καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διευθυντές των εφημερίδων του ομίλου MGN «έκαναν τα στραβά μάτια και απέκρυψαν» την παράνομη συλλογή πληροφοριών για την ιδιωτική του ζωή. Επιπλέον πέτυχε εξωδικαστική συμφωνία με τον βρετανικό όμιλο εφημερίδων του Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος για πρώτη φορά παραδέχτηκε παράνομες ενέργειες στην ταμπλόιντ Sun, που του ανήκει, και του κατέβαλε σημαντική αποζημίωση.

Ο πρίγκιπας, ο οποίος κατηγορεί εδώ και καιρό τον Τύπο για τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνας, σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, καθώς το όχημά της απομακρύνθηκε με ταχύτητα από τους φωτογράφους, αναμένεται να καταθέσει την Πέμπτη.

Το 2023 ο Χάρι έγινε το πρώτο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που εμφανίστηκε στο βήμα του μάρτυρα εδώ και 130 χρόνια κατά τη διάρκεια της δίκης εναντίον του MGN.

Η δίκη θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα

Η Associated Newspapers, της οποίας οι τίτλοι δεν έχουν αναμειχθεί μέχρι στιγμής στο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών που ταλανίζει τον βρετανικό Τύπο για δύο δεκαετίες, αρνήθηκε ότι οι δημοσιογράφοι του εμπλέκονταν σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Ο εκδότης υποστηρίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από πρώην ιδιωτικούς ερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα και έχουν εξαγοραστεί για να καταθέσουν, είναι αναξιόπιστα.

Έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι ενάγοντες, ορισμένοι από τους πλούσιους υποστηρικτές τους και μέλη μιας ερευνητικής ομάδας που εργαζόται για τους δικηγόρους τους, προσπαθούν να ανοίξουν ξανά μια δημόσια έρευνα σχετικά με τα πρότυπα του Τύπου, η οποία διεξήχθη πριν από σχεδόν 15 χρόνια, έπειτα από αποκαλύψεις για τηλεφωνικές υποκλοπές που προκάλεσαν δημόσια οργή.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν δήλωσε ότι η δίκη θα επικεντρωθεί μόνο σε συγκεκριμένα δημοσιεύματα και στο αν αυτά βασίστηκαν σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν με παράνομο τρόπο.

