Τον Μάρτιο του 2027 η πρεμιέρα του νέου «The Exorcist»

Η Universal Pictures και η Blumhouse «κλείδωσαν» την ημερομηνία για τη μεγάλη επιστροφή του «The Exorcist» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το πολυαναμενόμενο reboot, το οποίο υπογράφει ο μετρ του τρόμου Μάικ Φλάναγκαν (Mike Flanagan), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Μαρτίου 2027, καθιστώντας το φιλμ μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της ανοιξιάτικης σεζόν.
Σύμφωνα με το Deadline, η μόνη παραγωγή που είναι προς το παρόν προγραμματισμένη για την ίδια ημερομηνία είναι το animation της Sony, «Buds».
Σε αντίθεση με την απόπειρα του 2023, «The Exorcist: Believer», η οποία δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του box office, η νέα ταινία του Φλάναγκαν περιγράφεται ως μια «ριζικά νέα εκδοχή».
Η παραγωγή φέρει τη σφραγίδα των Blumhouse και Atomic Monster, σε συνεργασία με τη Morgan Creek και τη Red Room Pictures του σκηνοθέτη. Η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο πλαισιωμένη από τον Τζάκομπι Γιούπε (Jacobi Jupe), ο οποίος εντυπωσίασε πρόσφατα στο «Hamnet».
Το πρότζεκτ αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του Φλάναγκαν με την Blumhouse, μετά τις επιτυχίες των «Oculus» (2013), «Hush» (2016) και «Ouija: Origin of Evil» (2016). Η πιο πρόσφατη ταινία του σκηνοθέτη, «The Life of Chuck» (2024), απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.