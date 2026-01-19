Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι ο κόσμος γίνεται πιο αβέβαιος, υπογράμμισε τη σημασία των βασικών αξιών και επισήμανε ότι η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ παραμένει κρίσιμη Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον της ανήκει στη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας Ο Στάρμερ σημείωσε ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους είναι εντελώς λανθασμένη και πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους παραμένει απαραίτητη για γεωπολιτικούς στόχους

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εβδομάδες έχουν καταστήσει τον κόσμο πιο αβέβαιο. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του από την Ντάουνινγκ Στριτ, το σημαντικότερο είναι η σαφήνεια σχετικά με τις βασικές αξίες. Σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αξίες που «χτίστηκαν υπομονετικά με την πάροδο του χρόνου» και ότι η υπεράσπιση αυτών των αξιών είναι σημαντική.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «στενοί σύμμαχοι και στενοί εταίροι», συνέχισε ο Στάρμερ, τονίζοντας ότι αυτή η σχέση «έχει μεγάλη σημασία». Πρόσθεσε ότι είναι αποφασισμένος να διατηρήσει αυτή τη σχέση «ισχυρή, εποικοδομητική και επικεντρωμένη στα αποτελέσματα». Οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια» λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η συνεργασία σε θέματα άμυνας, πυρηνικών δυνατοτήτων και πληροφοριών «παραμένει τόσο στενή και αποτελεσματική» όσο οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι μια στενή σχέση με τις ΗΠΑ αποφέρει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» προς το εθνικό συμφέρον, εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και εθνική ασφάλεια. Δήλωσε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με όλα τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι σημαντική και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει την Αρκτική. «Με το άνοιγμα των θαλάσσιων διαδρομών και την εντατικοποίηση του στρατηγικού ανταγωνισμού, ο Βορράς θα απαιτήσει μεγαλύτερη προσοχή».

Ο Στάρμερ συνέχισε: «Υπάρχει μια αρχή εδώ που δεν μπορεί να παραμεριστεί, επειδή αφορά τον πυρήνα του πώς λειτουργεί η σταθερή και αξιόπιστη διεθνής συνεργασία». Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς της Γροιλανδίας «ανήκει αποκλειστικά στον λαό της Γροιλανδίας και στο Βασίλειο της Δανίας». Αυτό το δικαίωμα είναι «θεμελιώδες και το υποστηρίζουμε», τόνισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους είναι «εντελώς λάθος». «Δεν είναι ο σωστός τρόπος για να επιλύονται οι διαφορές μέσα σε μια συμμαχία». Ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες βλάπτουν τους Βρετανούς εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και την βρετανική οικονομία. «Για αυτό και ήμουν τόσο σαφής σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Στάρμερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ προκάλεσε αναταραχή στους συμμάχους του ΝΑΤΟ το Σαββατοκύριακο, ανακοινώνοντας πρόσθετο δασμό 10% στις εισαγωγές αγαθών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για «αγορά της Γροιλανδίας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στη Γροιλανδία.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνα», σημείωσε

«Ο εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός»

Ο Στάρμερ δήλωσε επίσης ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, αναφέροντας ότι υποστηρίζει ορισμένες από τις γεωπολιτικές προσπάθειες του Τραμπ.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και άλλους συμμάχους για να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν.

Ο Στάρμερ συνέχισε εξηγώντας ότι είναι οι άνθρωποι με τη λιγότερη δύναμη που «απορροφούν το σοκ» της αύξησης του κόστους. Αναφέρθηκε στα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ως εκείνους που «αισθάνονται πρώτοι» τον αντίκτυπο όταν διακόπτονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για αυτό, είπε, η κυβέρνηση των Εργατικών «πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το να είσαι ρεαλιστής «δεν σημαίνει να είσαι παθητικός» και η συνεργασία «δεν σημαίνει να εγκαταλείπεις τις αρχές σου».

Τόνισε ότι για αυτό πρέπει να είναι σαφές με ποιον συμμαχεί το Ηνωμένο Βασίλειο και πού βρίσκονται τα συμφέροντά του. Όπως σημείωσε, είναι η στιγμή για τη χώρα να ενωθεί και χαιρέτισε την υποστήριξη της ηγέτιδας των Τόρις, Κέμι Μπάντενοχ, και όλου του πολιτικού φάσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το ζήτημα.

Ερωτηθείς για το αν αποκλείει την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών και αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Τραμπ αυτοπροσώπως αυτή την εβδομάδα, ο Στάρμερ απάντησε ότι «ένας δασμολογικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός». «Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το στάδιο, ο στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο».

Ο Στάρμερ είπε ακόμη ότι θα συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους συμμάχους, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, θα υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και θα αξιοποιήσει όλη τη δύναμη της κυβέρνησης για την προστασία της ασφάλειας, του βιοτικού επιπέδου και του μέλλοντος τω

Το Ηνωμένο Βασίλειο διατεθειμένο να διαδραματίσει ρόλο στη β' φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Η Βρετανία έχει εκφράσει την προθυμία της να διαδραματίσει ρόλο στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε ακόμη ο Στάρμερ, όταν ρωτήθηκε για το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ τόνισε ακόμη ότι η Βρετανία βρίσκεται σε συζητήσεις με τους συμμάχους της σχετικά με τους όρους.

Πηγή: skai.gr

