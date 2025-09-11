Μελόνι για δολοφονία Κερκ: Η είδηση «προκαλεί σοκ»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νέου και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano.

Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà.

Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana. pic.twitter.com/jz5Bxvq9BE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.