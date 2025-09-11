Λογαριασμός
Μελόνι για δολοφονία Κερκ: Η είδηση «προκαλεί σοκ»

«Πρόκειται για μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία, τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ιταλία: Πορνογραφικό σαιτ ανήρτησε επεξεργασμένες φωτογραφίες Μελόνι και Φεράνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νέου και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

