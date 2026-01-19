Κρεμλίνο: Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ότι η Μόσχα μελετά την πρόταση και σκοπεύει να έρθει σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Ρωσία έχει απομονωθεί διπλωματικά σε μεγάλο βαθμό από τη Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και του οποίου θα προεδρεύει ο Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο.

Έχουν προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του σχεδίου που είδε το Reuters, ο Τραμπ θα είναι ο μόνιμος πρόεδρος του συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Γάζα και στη συνέχεια θα επεκταθεί για να ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τριετή θητεία, εκτός εάν καταβάλουν 1 δισ. δολάρια το καθένα για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και αποκτήσουν μόνιμη ιδιότητα μέλους, αναφέρεται στην επιστολή.

Οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

«Ο Τραμπ θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία αν οι ΗΠΑ πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας»

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία αν πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν συζητά αν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν καλό ή κακό, αλλά απλώς ανέφερε το γεγονός.

«Ο Πούτιν δεν έχει σχέδια να επικοινωνήσει με τη Ροντρίγκεζ της Βενεζουέλας στο άμεσο μέλλον»

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει σχέδια να επικοινωνήσει με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ στο άμεσο μέλλον, αλλά θα μπορούσε να το κάνει άμεσα αν χρειαστεί, πρόσθεσε εν τω μεταξύ ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία και η Βενεζουέλα εξακολουθούν να διατηρούν τακτικές επαφές σε διπλωματικό επίπεδο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με το Καράκας τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ στις αρχές του μήνα και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για να δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

