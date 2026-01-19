Παντρεύτηκε ο γιος του "Superman", Γουίλ Ριβ

Την εκλεκτή της καρδιά του παντρεύτηκε σε μία ρομαντική τελετή στο Μαϊάμι ο Γουίλ Ριβ, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve) και της τραγουδίστριας Ντάνα Μοροζίνι (Dana Morosini-Reeve).

Ο Γουίλ ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με την Αμάντα Ντάμπιν (Amanda Dubin) το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Ο γιος του θρυλικού "Superman" (που μοιάζει εκπληκτικά στον πατέρα του) και η Αμάντα Ντάμπιν ανακοίνωσαν, τον αρραβώνα τους τον Νοέμβριο του 2024.

Ο γάμος έγινε του παρουσία στενών συγγενών και φίλων, ενώ το «παρών» έδωσαν πολλοί γνωστοί συνάδελφοι του Ριβ από την αμερικανική τηλεόραση.

Πριν από την τελετή, η παρουσιάστρια του "Good Morning America" και συνάδελφος του Ριβ, Ρόμπιν Ρόμπερτς (Robin Roberts), μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το pre-party μαζί με τη σύζυγό της 'Αμπερ Λέιγκν (Amber Laign), τον Σαμ Τσάμπιον (Sam Champion) και τη Λάρα Σπένσερ (Lara Spencer).

Η Ρόμπερτς στη συνέχεια σε νέα της ανάρτηση περιέγραψε τον γάμο ως «μια μαγική νύχτα για ένα μαγικό ζευγάρι».

