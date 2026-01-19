Όλοι Μαζί Μπορούμε: H 16η και η 17η δενδροφύτευση σε Παπάγου και Πάτμο

Η 16η και η 17η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, σε Παπάγου και Πάτμο.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και το 2026, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και τον Δήμο Πάτμου.

Σημεία συνάντησης:

Παπάγου: στην είσοδο της Παιδικής Χαράς στην οδό Χατζηκωνσταντή.

Πάτμος: μπροστά από την κεντρική είσοδο του Σπηλαίου της Αποκάλυψης.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η φροντίδα των δενδρυλλίων, από συνεργείο που έχει ορίσει το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ στου Παπάγου και τον Δήμο Πάτμου αντίστοιχα.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

Πηγή: skai.gr

